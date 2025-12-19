viernes 19 de diciembre 2025

Repercusiones

"No es un caso aislado": en la UNSJ afirman que la violencia creció en la Liga y buscan medidas severas tras la agresión al árbitro

La agresión ocurrió tras el pitazo final del partido entre Antorcha y El Almendro y quedó registrada en videos que se viralizaron en redes sociales. La UNSJ activó su régimen de convivencia, puso a disposición apoyo institucional para el árbitro y confirmó que colaborará con la Justicia para identificar a los responsables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encuentro de la Liga Universitaria durante este año.

Encuentro de la Liga Universitaria durante este año.

El episodio ocurrió esta semana en el complejo deportivo El Palomar, una vez finalizado el encuentro entre Antorcha y El Almendro, que definía la permanencia entre las categorías A y B. El hecho quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente y derivó en la internación del árbitro por varias horas.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Jorge Rivero, autoridad de la Universidad Nacional de San Juan y director de Deportes, explicó que el partido se desarrollaba con normalidad hasta el cierre. “Sobre el final se adicionaron siete minutos, uno de los equipos convirtió el gol y ahí terminó el partido. Inmediatamente después comenzó la agresión por parte de integrantes de El Almendro”, relató.

Rivero fue contundente al describir la violencia ejercida contra el árbitro: “Lo más grave no es solo la patada voladora que se ve en los videos, sino también la agresión posterior en el piso, con golpes y patadas”. En ese marco, subrayó que se trata de una situación inédita en la historia reciente del torneo: “En más de 30 años de la Liga Universitaria, es la primera vez que terminamos con un árbitro internado por una agresión”.

Tras el episodio, la UNSJ resolvió suspender las finales de la Categoría A -entre San Birrence y Otro Equipo- y de la Categoría B -Nottingham Miedo frente a Mavericks-, que iban a disputarse en el Estadio del Bicentenario de Pocito. Desde la institución señalaron que la medida se mantendrá hasta que se esclarezcan los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes. Tras el episodio, la UNSJ resolvió suspender las finales de la Categoría A -entre San Birrence y Otro Equipo- y de la Categoría B -Nottingham Miedo frente a Mavericks-, que iban a disputarse en el Estadio del Bicentenario de Pocito. Desde la institución señalaron que la medida se mantendrá hasta que se esclarezcan los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes.

La autoridad universitaria evitó adelantar castigos puntuales, aunque recordó que el Tribunal de Disciplina cuenta con antecedentes de sanciones ejemplares. “Históricamente hemos expulsado de por vida a jugadores y equipos por hechos incluso de menor gravedad. No nos ha temblado el pulso y vamos a aplicar toda la normativa vigente con la mayor severidad posible”, afirmó.

En cuanto al trasfondo del episodio, Rivero remarcó que “no es un caso aislado” y advirtió sobre un crecimiento sostenido de la violencia dentro de la competencia. “Este año hemos visto un nivel creciente de agresiones. Hemos jugado sin público, suspendido partidos y eliminado equipos, pero evidentemente hay que evaluar otras medidas para garantizar la seguridad”, sostuvo.

Además del ámbito deportivo, el caso tendrá una instancia judicial. Rivero explicó que la denuncia penal corresponde al árbitro, pero confirmó que la UNSJ aportará toda la información necesaria para que los responsables sean identificados y respondan ante la Justicia. En paralelo, personal de la Universidad acompañó a Coria durante su internación y mantiene contacto permanente con él.

Finalmente, desde la UNSJ reiteraron que la Liga Universitaria es un espacio de formación integral. “No es solo fútbol. Son estudiantes universitarios, futuros profesionales y dirigentes. La violencia no tiene lugar en la Universidad y va en contra de todo lo que pregonamos”, concluyó Rivero, al lamentar un hecho que golpeó de lleno a un torneo con más de tres décadas de historia.

Qué dijo el árbitro

El caso generó una fuerte conmoción en el ámbito deportivo universitario. Coria relató que sufrió múltiples golpes y que debió ser atendido durante varias horas en una clínica privada. “Pasé una noche con dolor. Me hicieron varios estudios y, por ahora, todo indica que es muscular, pero sigo con controles”, explicó. El árbitro aseguró que el partido se había desarrollado con normalidad y que el conflicto se desató tras el pitazo final, luego de adicionar siete minutos por interrupciones habituales del juego.

Según su testimonio, primero fue increpado por jugadores del banco de suplentes y luego recibió patadas, incluso cuando ya se encontraba en el suelo. En uno de los videos difundidos se observa claramente a un jugador con la camiseta número 14 propinándole una patada voladora. Coria adelantó que avanzará con una denuncia penal una vez que se identifique formalmente a los agresores.

Por Carla Acosta

