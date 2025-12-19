viernes 19 de diciembre 2025

Sanción en estudio

Violencia en un partido por la promoción en la Liga Universitaria: jugadores agredieron al árbitro

El encuentro entre Almendro y Antorcha se venía desarrollando con tranquilidad en la cancha del Palomar, cuando los futbolistas del primer equipo encararon al árbitro Pedro Coria

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de imagen del momento en el que el árbitro Coria era perseguido por los jugadores de Almendro, en el encuentro de la Liga Universitaria.

La violencia volvió a ser protagonista en una cancha sanjuanina. En esta ocasión, fue en el Complejo Deportivo El Palomar, en la noche del jueves, durante la disputa de uno de los encuentros de promoción entre la A y la B, donde terminó siendo agredido el árbitro Pedro Coria.

Almendro, de la A, y Antorcha, de la B, fueron los protagonistas en el partido que estaba en juego una plaza en la máxima categoría. Todo iba dentro de los parámetros de la normalidad hasta que los jugadores de Almendro -según aseguraron testigos- se enojaron con el juez del cotejo y le propinaron empujones y algún golpe de puño.

Aficionados grabaron el momento y compartieron los videos con Tiempo de San Juan en los que se ven distintos momentos del lamentable episodio que se vivió en El Palomar. Ahora las autoridades de la organización evaluarán la sanción correspondiente para tan repudiable proceder.

