Violencia en un partido por la promoción en la Liga Universitaria: jugadores agredieron al árbitro

Captura de imagen del momento en el que el árbitro Coria era perseguido por los jugadores de Almendro, en el encuentro de la Liga Universitaria.

La violencia volvió a ser protagonista en una cancha sanjuanina. En esta ocasión, fue en el Complejo Deportivo El Palomar, en la noche del jueves, durante la disputa de uno de los encuentros de promoción entre la A y la B, donde terminó siendo agredido el árbitro Pedro Coria.

Almendro, de la A, y Antorcha, de la B, fueron los protagonistas en el partido que estaba en juego una plaza en la máxima categoría. Todo iba dentro de los parámetros de la normalidad hasta que los jugadores de Almendro -según aseguraron testigos- se enojaron con el juez del cotejo y le propinaron empujones y algún golpe de puño.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La violencia volvió a ser protagonista en una cancha sanjuanina. En esta ocasión, fue en el Complejo Deportivo El Palomar, en la noche del jueves, durante la disputa de uno de los encuentros de promoción entre la A y la B, donde terminó siendo agredido el árbitro Pedro Coria. Más info en @tiempodesanjuan #violenciaenelfútbol #sanjuan #ligauniversitaria #tiempodesanjuan" View this post on Instagram Aficionados grabaron el momento y compartieron los videos con Tiempo de San Juan en los que se ven distintos momentos del lamentable episodio que se vivió en El Palomar. Ahora las autoridades de la organización evaluarán la sanción correspondiente para tan repudiable proceder.

Compartí esta nota en redes sociales:







