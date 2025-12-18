El 18 de diciembre de 2022 fue una de esas fechas que quedaron tatuadas en la memoria de todos. Ese día, la Selección Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar y desató una alegría incontenible de punta a punta del país. En Buenos Aires, como en tantas otras ciudades, el festejo fue inmediato, visceral y multitudinario. Y entre miles de historias que dejó aquella jornada, una terminó recorriendo las redes sociales. El video.

Una ciclista circulaba por las calles porteñas mientras se disputaban los penales ante Francia. Con el celular en la mano, sin imaginar lo que estaba por ocurrir, captó el instante exacto en el que Gonzalo Montiel convirtió el disparo decisivo que le dio a la Scaloneta su tercera estrella. En cuestión de segundos, el silencio tenso se transformó en un estallido ensordecedor: gritos, bocinazos, abrazos y una ciudad entera explotando de felicidad.

El video, que rápidamente se volvió viral, reflejó como pocos el clima de ese momento único. Ventanas que se abrían, gente saliendo a la calle, autos frenando para celebrar y lágrimas que brotaban sin pedir permiso. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001751900429983898&partner=&hide_thread=false Iba en bicicleta y grabó el mejor video de la historia: del silencio en el penal de Montiel al grito desaforado de todo un país



El video mostró en un corto de no más de un minuto lo que se vivió ese 18 de diciembre. El penal de Gonzalo Montiel, el grito contenido que salió de… pic.twitter.com/BNl3m4nwnj — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 18, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:







