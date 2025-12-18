A tres años de la gesta eterna en el Mundial de Qatar, los recuerdos de aquel 18 de diciembre siguen brotando como si el tiempo no hubiera pasado. La manija, esa que nunca se fue del todo, volvió a apoderarse de los argentinos cuando apareció un nuevo video inédito de la caravana histórica de la Selección campeona del mundo. Esta vez, el protagonista fue Julián Álvarez, cuando aprovechó un momento de la euforia albiceleste para enviarle un saludo especial a los sanjuaninos. ¿Qué dijo?

El registro había salido a la luz horas después de aquella marea celeste y blanca que paralizó al país, pero con el paso del tiempo tomó un valor todavía más simbólico. En las imágenes se veía a "la Araña" en el aeropuerto, minutos antes de emprender viaje rumbo a Córboba, su tierra natal, cuando fue interceptado por Jorge Miadosqui, por entonces Secretario de Selecciones de la AFA, quien le pidió un saludo especial para los sanjuaninos.

Con la Copa del Mundo en la mano, un piluso y la camisa abierta, reflejo perfecto del desahogo tras la consagración, Julián miró a cámara y dejó un mensaje cargado de emoción: "Hola a todos los sanjuaninos. Les quiero mandar un saludo muy grande, espero que estén muy bien, que disfruten mucho la copa del mundo. Les deseo lo mejor, un abrazo", dijo. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001728967288483942&partner=&hide_thread=false A tres años de la Copa del Mundo: el vídeo de Julián Álvarez dedicado a San Juan en medio de los festejos



A tres años de la gesta eterna en el Mundial de Qatar, los recuerdos de aquel 18 de diciembre siguen brotando como si el tiempo no hubiera pasado. La manija, esa que nunca… pic.twitter.com/PYFoALGFGu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 18, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:







