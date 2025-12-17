Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Unión tocó el cielo en Pocito cuando todo parecía derrumbarse. En una final de infarto, cargada de goles, el Azul se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer por penales a Sportivo Desamparados y quedarse, además, con el título del Oficial 2025. Lo hizo desde la épica, levantando un partido que lo tuvo contra las cuerdas desde el arranque y encontrando en su carácter y en la figura de Luciano Riveros las razones para creer hasta el final.

La noche había comenzado con dominio absoluto del Puyutano. Desamparados salió decidido a marcar territorio y en menos de 20 minutos ya ganaba 2-0, imponiéndose ante un Unión desorientado. A los 12’, Agustín Torres rompió el cero con una definición potente y, apenas cinco minutos después, llegó el gol de Ramírez, que parecía encaminar la final hacia Puyuta.

Pero Unión no se entregó. Cuando el golpe parecía definitivo, apareció su goleador. Luciano Riveros descontó con jerarquía y cambió el clima del partido. Ese tanto no solo achicó diferencias en el marcador: sembró la duda en Desamparados y despertó al Azul, que empezó a competir de otra manera en el cierre del primer tiempo.

El complemento mostró un trámite más equilibrado. Sportivo intentó controlar el juego con mayor orden, mientras Unión buscó el empate con más empuje que claridad. El partido se volvió tenso, parejo y con errores, hasta que a los 25 minutos llegó el momento clave: otra arremetida de Riveros terminó en el error de Flores, que desvió la pelota contra su propio arco y selló el 2-2 inesperado.

El empate cambió todo. Unión se agrandó, Desamparados sintió el impacto y la final entró en una recta final cargada de nervios. Pero hubo tiempo para más y la definición quedó en manos de los penales.

Desde los doce pasos, Unión fue más eficaz. Con temple y convicción, se impuso 5-4 y desató el festejo. Campeón del Apertura y del Clausura, campeón del Oficial 2025 y dueño de una consagración histórica.

