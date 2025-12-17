miércoles 17 de diciembre 2025

De terror

Conmoción por el asesinato de un jugador de Barcelona

El jugador de 33 años perdió la vida producto de un ataque de sicarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hecho de extrema violencia ocurrido en el sector de Samanes, al norte de Guayaquil, ha generado conmoción en el ámbito deportivo nacional. Según información difundida en las últimas horas, el futbolista Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, habría perdido la vida tras un ataque armado registrado a plena luz del día.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se produjo a la salida de una carnicería, donde el deportista se encontraba acompañado de su pareja. En ese momento, ambos habrían sido sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego, dejándolos gravemente heridos en el lugar.

Posteriormente, Barcelona Sporting Club emitió un comunicado en el que señaló haber sido notificado oficialmente del fallecimiento de su jugador. “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados y enluta a toda la familia barcelonista”, expresó la institución en el pronunciamiento.

El club también indicó que en las próximas horas se darán a conocer los actos conmemorativos en honor al futbolista, al tiempo que pidió a socios, hinchas y a la ciudadanía elevar oraciones por el descanso de su alma y fortaleza para sus familiares en este difícil momento.

Las autoridades competentes continúan recabando información para esclarecer lo sucedido, mientras el país permanece atento al desarrollo de este caso que ha causado profunda tristeza e impacto.

El comunicado del club:

