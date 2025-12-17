miércoles 17 de diciembre 2025

Novedad

Los nuevos Guardavidas tendrán carnet habilitante de timonel vela motor

Es la novedad para el Curso de Guardavidas profesionales 2026, sumando una instrucción muy importante para su profesión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
28fb63fd8b84626a561fed4da679641f_L

Mientras continúan las preinscripciones para el curso provincial de Guardavidas, dictado por la Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre, dependiente de la Secretaría de Deporte, y que ya alcanzó los 180 postulantes, trae consigo una novedad importante, ya que durante la instrucción del curso 2026, los aspirantes recibirán una importante enseñanza de manejo de embarcaciones a vela y motor.

Esta instrucción es muy importante para la profesión, ya que los Guardavidas deben dominar todas las posibilidades de transporte sobre el agua, además por supuesto de sus habilidades de nado, rescate y primeros auxilios, deben manejar conocimientos de remo, vela y motor, necesarios principalmente para el trabajo de profesionales en espejos de agua.

De esta manera, los aspirantes del Curso Provincial 2026, además de rendir para obtener su libreta habilitante como Guardavidas profesionales, también rendirán para obtener su carnet de timonel vela motor que otorga la Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre.

Esta posibilidad la brinda solamente la Secretaría de Deporte a través de su Curso provincial de Guardavidas profesionales 2026, sumando una valiosa instrucción al programa de estudio de los aspirantes 2026.

