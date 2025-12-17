La primer gran alegría para Gallardo: River, a punto de incorporar a otro jugador de la Selección Argentina

Marcelo Gallardo, entrenador de River, podría recibir en la próximas horas la noticia de la primera incorporación para la próxima temporada.

River Plate quiere cumplirle el primer deseo de Marcelo Gallardo y por eso en las últimas horas avanzó fuerte para conseguir el préstamo de Gianluca Prestianni . Si bien el Benfica de Nicolás Otamendi había rechazado la primera oferta, el Millo mejoró las condiciones y cree que puede cerrar al ex Vélez Sarsfield en los próximos días.

La presión que puede ejercer Prestianni para volver a la Argentina, sabiendo que casi no juega a las órdenes de José Mourinho es clave y esa es la razón por la que Stefano Di Carlo sueña con ponerse de acuerdo con el cruz portugués y así sumar el primer refuerzo pensando en la Copa Sudamericana 2026.

El club de Núñez negocia un préstamo con opción u obligación de compra. Antes, había ofertado 800.000 dólares por el año de cesión y una alternativa de cuatro millones por el 50% de la ficha.

River envió un emisario a Lisboa para limar diferencias y cerrarlo definitivamente, todo pensando en que “El Muñeco” Gallardo lo pueda tener en el inicio de la pretemporada.

Prestianni, que disputó el Mundial Sub 20, debutó en la mayor el pasado 14 de noviembre sustituyendo a Lionel Messi en el choque amistoso contra Angola.

FUENTE: Crónica