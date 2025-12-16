Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

En un silencioso operativo realizado en la zona de Trinidad, la Policía detuvo a una chica trans que está sospechada de chantajear a un joven para no divulgar fotos y mensajes que alguna vez intercambiaron. Concretamente, le exigía dinero a cambio de no exponerlo públicamente, según confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

La sospechosa fue identificada como Ayelén Castillo , quien sería muy conocida en la noche sanjuanina, afirmaron fuentes del caso. La mujer fue detenida este martes por la mañana en su domicilio del barrio Solares V, en Trinidad, Capital, durante un allanamiento solicitado por el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra.

La denuncia fue radicada semanas atrás por un joven de 18 años, quien recurrió a la UFI Delitos Informáticos y Estafas al sentirse presuntamente apremiado y amenazado desde hacía tiempo por Castillo, según trascendió.

De acuerdo con la versión, años atrás, cuando el denunciante aún era adolescente, se contactó con Ayelén Castillo a través de las redes sociales y entablaron sucesivas charlas. Al parecer, incluso intercambiaron fotos. El muchacho afirmó que siempre creyó que se trataba de una mujer y que, al descubrir que era una persona trans, decidió cortar todo tipo de comunicación.

Después de eso comenzó su pesadilla. Según los trascendidos, la mujer habría empezado a acosarlo mediante mensajes. Con el tiempo, la situación se tornó asfixiante, ya que también habría recibido amenazas de que, si no le entregaba dinero, publicaría los mensajes intercambiados e incluso las fotos, que serían de carácter íntimo.

El joven se sintió acorralado y extorsionado, por lo que finalmente decidió denunciarla. En principio, la causa podría haberse encuadrado bajo la figura de grooming, dado que el acoso comenzó cuando el denunciante era menor de edad. Sin embargo, la conducta supuestamente se prolongó en el tiempo hasta que el jovencito alcanzó la mayoría de edad y a eso se le sumó la exigencia de dinero.

Por esa razón, el caso podría calificarse como chantaje, una de las variantes de la extorsión contemplada en el artículo 169 del Código Penal Argentino, que establece: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a ocho años el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo precedente”, en referencia al artículo 168, que trata sobre la intimidación para obtener un beneficio indebido.