Se conocieron más detalles del presunto secuestro en Santa Lucía

La investigación por el presunto secuestro de un hombre ocurrido este martes en Santa Lucía sumó nuevos elementos, luego de que la Policía y la Justicia precisaran cómo se desarrolló el hecho y quiénes quedaron directamente vinculados a la causa.

En Santa Lucía Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Según informaron fuentes judiciales, el episodio se registró alrededor de las 16:50 y quedó en manos de la UFI de Flagrancia, que interviene por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegítima de arma de fuego.

De acuerdo a la denuncia, la víctima se encontraba en el interior de su vivienda cuando fue abordada por dos primos, quienes habrían ingresado sin autorización. Siempre según el relato, los agresores lo golpearon, le exhibieron un arma de fuego y lo obligaron a subir a un automóvil Peugeot 504, en el que lo trasladaron hasta la intersección de calles Corrientes y Salvador María del Carril, donde continuaron con las agresiones.

El ataque estaría vinculado a un conflicto previo, ya que los sospechosos acusaban al hombre de haber cometido un robo contra una tía, madre de uno de ellos.

Al llegar al lugar, el personal policial procedió a la aprehensión de los dos involucrados y al secuestro del vehículo y del arma de fuego utilizada durante el hecho.

Desde la fuerza aclararon que, en un primer momento, se hablaba de cinco personas detenidas. Sin embargo, tras las primeras actuaciones judiciales, se determinó que solo dos quedaron directamente vinculadas a la causa y a disposición de Flagrancia, mientras continúa la investigación para establecer el grado de participación de otros eventuales involucrados.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este y se desarrolló en jurisdicción del departamento Capital.