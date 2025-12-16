martes 16 de diciembre 2025

Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

El joven de 25 años admitió que atacó a la madre de su hija y la forzó a tener relaciones. A través de su defensa acordó un juicio abreviado y recibió la pena mínima por ese delito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A poco más de dos meses de que una joven denunciara a su pareja de entonces por violación, la Justicia condenó al autor del ataque. Se trata de un albañil de 25 años que reconoció haber abusado sexualmente de la madre de su hija y que, mediante un juicio abreviado realizado este martes, recibió la pena mínima prevista para ese delito: 6 años de prisión efectiva.

El ahora condenado, cuyo nombre no se divulga para preservar la identidad de la víctima, podría haber recibido una pena de hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre –los defensores-, y el fiscal Eduardo Martínez, de la UFI CAVIG, arribaron a un acuerdo que finalmente el juez de garantías Sergio López Marti homologó este martes 16 de diciembre. Le pena fue menor de lo que se esperaba, dado que, durante la audiencia de control de acusación, el Ministerio Público había anticipado que su pretensión era una condena de 9 años.

El fiscal Eduardo Mart&iacute;nez durante su exposici&oacute;n. Al lado, los abogados Claudio Vera y Alejandro Iragorren, quienes oficiaron de defensores.

El fiscal Eduardo Martínez durante su exposición. Al lado, los abogados Claudio Vera y Alejandro Iragorren, quienes oficiaron de defensores.

La causa se inició el 7 de octubre último, un día después de que la víctima, de 22 años, radicara la denuncia en la UFI CAVIG. El ataque sexual habría ocurrido la noche del 6 de octubre en el domicilio que la pareja compartía en el departamento 9 de Julio, donde convivían junto a su beba.

De acuerdo con la investigación judicial, aquella noche ambos comenzaron a discutir y la situación se tornó por demás violenta. El joven tomó por la fuerza a la mujer, la llevó hasta una habitación, la desvistió y la sometió sexualmente, pese a la resistencia que ella opuso. En un momento dado, la víctima logró escapar y se refugió junto a su hija, que lloraba en otra cama, pero el agresor fue hasta allí e intentó abusar de ella nuevamente.

A los minutos, la joven consiguió huir de la casa y salió a la vereda con su beba en brazos, sin saber qué hacer. Fue allí que se acercó una vecina, quien la contuvo y dio aviso a la Policía. Poco después intervino personal policial y se activó el protocolo correspondiente para este tipo de delitos.

El juez de garant&iacute;as Sergio L&oacute;pez Marti.

El juez de garantías Sergio López Marti.

El albañil fue detenido al día siguiente por policías de la UFI CAVIG y permaneció con prisión preventiva durante toda la investigación penal preparatoria. Un médico legista constató lesiones compatibles con un ataque sexual y, a lo largo del proceso, se incorporaron como pruebas la denuncia y declaración de la víctima, el testimonio de la vecina que la asistió y los informes psicológicos.

Con el reconocimiento del imputado y el acuerdo entre las partes, la causa se resolvió sin llegar a debate oral y público. De esta manera, el joven fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual agravado por el vínculo, en otro de los tantos hechos de violencia de género. El joven ahora será llevado al penal de Chimbas.

