La CGT de San Juan se movilizará en Plaza 25 de Mayo contra la reforma laboral

La CGT de San Juan convocó a una movilización para este jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La concentración está prevista para las 17.30 en la Plaza 25 de Mayo, en línea con la protesta que se realizará el mismo día en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria fue confirmada por el secretario general de la central obrera local, Eduardo Cabello, quien indicó que la medida replica la decisión adoptada por la conducción nacional de la Confederación General del Trabajo. Se espera la participación de distintos sindicatos de la provincia.

A nivel nacional, la CGT resolvió movilizarse a Plaza de Mayo tras el envío al Congreso del proyecto de reforma laboral firmado por el presidente Javier Milei. La decisión fue tomada por la conducción integrada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, luego de una reunión en la que se analizó el alcance de la iniciativa oficial.

Desde la central obrera señalaron que el proyecto fue el eje central del debate político, social y laboral, y manifestaron su rechazo a los cambios propuestos en la Ley de Contrato de Trabajo. En ese contexto, otros espacios sindicales, como ATE y la CTA, anunciaron su adhesión a la movilización.

Además, la Asociación de Trabajadores del Estado convocó a un paro nacional para el mismo 18 de diciembre. Entre los reclamos, los gremios exigen la reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo y cuestionan la intención del Ejecutivo nacional de avanzar con recortes en la planta estatal.