Miércoles con tiempo estable y calor en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles una jornada con condiciones estables en la provincia de San Juan, sin probabilidad significativa de precipitaciones y con temperaturas en ascenso.

De acuerdo al organismo oficial, el día comenzará con cielo algo nublado y una temperatura mínima cercana a los 19 °C. Con el correr de las horas, el cielo se presentará despejado a algo nublado, mientras que por la tarde se espera un marcado aumento de la temperatura, que alcanzaría los 35 °C.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 29 °C. Durante toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0% y 10%, descartándose lluvias.

En cuanto al viento, el SMN informó que soplará del sector noreste durante la mañana y la tarde, rotando al norte hacia la noche, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. No se prevén ráfagas intensas.

Con este panorama, se espera un miércoles caluroso, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas de la tarde.