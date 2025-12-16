miércoles 17 de diciembre 2025

SMN

Miércoles con tiempo estable y calor en San Juan

Se prevé una jornada sin lluvias, con cielo algo nublado a despejado y una máxima que alcanzará los 35 grados, acompañada por viento leve del sector noreste.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor.

Calor. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles una jornada con condiciones estables en la provincia de San Juan, sin probabilidad significativa de precipitaciones y con temperaturas en ascenso.

De acuerdo al organismo oficial, el día comenzará con cielo algo nublado y una temperatura mínima cercana a los 19 °C. Con el correr de las horas, el cielo se presentará despejado a algo nublado, mientras que por la tarde se espera un marcado aumento de la temperatura, que alcanzaría los 35 °C.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 29 °C. Durante toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0% y 10%, descartándose lluvias.

En cuanto al viento, el SMN informó que soplará del sector noreste durante la mañana y la tarde, rotando al norte hacia la noche, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. No se prevén ráfagas intensas.

Con este panorama, se espera un miércoles caluroso, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas de la tarde.

Calor. 
