martes 16 de diciembre 2025

Obras

En Iglesia, Orrego entregó las viviendas del barrio Ampliación Cuesta del Viento

Estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo y demás funcionarios provinciales y departamentales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de llaves de 33 viviendas del barrio Ampliación Cuesta del Viento, ubicado en calle Santo Domingo esquina Molina s/n, en Iglesia, consolidando el acceso a la vivienda propia para familias de la zona. Estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo y demás funcionarios provinciales y departamentales.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de avanzar con políticas habitacionales que garanticen soluciones concretas y de calidad, con obras que respondan a las necesidades de cada comunidad y cumplan con los estándares técnicos y de seguridad requeridos en la provincia.

En este contexto, el gobernador dijo: “Hoy es un día muy especial y profundamente emotivo, porque cuando una familia se emociona no es tristeza: es la alegría de cumplir el sueño de la casa propia, que deja de ser una estructura para transformarse en un hogar. En un contexto económico y financiero muy difícil, administrando menos recursos, logramos con disciplina fiscal reactivar el 100% de la obra pública en San Juan”.

Agregó que “eso significa viviendas, hospitales, escuelas, caminos y centros de salud en toda la provincia. Este sueño, que hoy se puede tocar, marca el comienzo de una nueva etapa de vida para muchas familias. Les agradezco el cariño de siempre y les deseo una Navidad en paz y un 2026 unidos, porque unidos no hay obstáculo que no podamos superar”.

Las casas

image

Las viviendas entregadas cuentan con dos dormitorios, un baño y un ambiente integrado de comedor–cocina. En el exterior, se prevé un sector de lavadero con pileta de losa y una expansión semicubierta mediante pérgola, ubicada tanto al frente como al fondo de cada unidad.

En materia constructiva, las casas poseen estructura sismorresistente, con fundación de platea, mampostería armada de ladrillones macizos, columnas, vigas y losas armadas. Las terminaciones interiores incluyen enlucido fino y pintura al látex, mientras que el exterior está finalizado con salpicado plástico.

Respecto a las instalaciones, el baño está equipado con inodoro, bidet, lavatorio y accesorios. La cocina cuenta con mesada de granito natural, bacha de acero inoxidable, apoyos de mesada en caño estructural, cocina de cuatro hornallas, termotanque eléctrico y campana. Cada vivienda dispone además de un tanque de reserva de 850 litros, de plástico tricapa.

Las unidades incluyen instalación eléctrica completa, con tablero general ubicado en el pasillo, y instalación para gas envasado, quedando prevista la conexión a gas natural para una futura vinculación a la red. Se colocó piso cerámico en todos los ambientes y revestimiento cerámico en baño, lavadero y cocina.

La carpintería es de aluminio en ventanas y puerta corrediza; madera con marco metálico en la puerta de acceso; y puertas placa en los interiores. Además, se incorporó una estantería de MDF revestida en melamina color blanco, aportando funcionalidad y terminaciones de calidad.

