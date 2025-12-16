martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tarea clave

El Gobierno de San Juan busca una empresa para mantener la Ruta 40 Norte

Vialidad Provincial lanzó una licitación pública financiada íntegramente con recursos propios para asegurar la conservación y limpieza de 18,82 km de un tramo vital y muy deteriorado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), acaba de abrir la Licitación Pública para contratar una empresa especializada para el "Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Ruta Nacional N° 40 Norte".

Lee además
ruta 40 a jachal, destruida: con la nacion mirando a otro lado, que alternativas barajan en san juan
¿Plata de la minería?

Ruta 40 a Jáchal, destruída: con la Nación mirando a otro lado, qué alternativas barajan en San Juan
le aparecio competencia a pepe villa en upcn: no puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Se trata de una vía estratégica para San Juan que presenta un serio deterioro debido a la falta de mantenimiento por parte del Gobierno Nacional. El camino que conecta con Jáchal, Calingasta e Iglesia hace años que presenta la necesidad de una repavimentación (para el fluido tránsito y evitar accidentes) e incluso se llegó a licitar la obra, pero quedó en la nada cuando Javier Milei retiró el financiamiento a la obra pública en todo el país. Para atender este problema, la gestión de Marcelo Orrego firmó convenios con Nación para poder hacerse cargo del mantenimiento.

En este marco, el contrato será financiado con recursos propios de la provincia, más precisamente de Vialidad Provincial, como Ente Pagador de la certificación de obra. Para estas tareas se invertirán $935.723.000.

La licitación se centra en el tramo de la Ruta Nacional N° 40 Norte que se extiende desde el KM 3465.40 (RN A014) hasta el KM 3483.07 (Acceso Cantera Villicum – Ascendente). Este segmento abarca 18,82 km y atraviesa los departamentos de Capital, Chimbas, Albardón y el límite con Ullum.

image

El objeto de la contratación es garantizar el óptimo estado de conservación, seguridad y transitabilidad de estas rutas nacionales bajo convenio, asumiendo la DPV la responsabilidad de la conservación y mantenimiento de la traza.

El plazo de ejecución de los trabajos se fijó en 720 días corridos. La fecha límite para la recepción y apertura de las ofertas será el 30 de diciembre de 2025, cuando se conocerá qué empresas buscan quedarse con estos trabajos clave.

El servicio, que se contratará bajo el sistema de Unidad de Medida, abarca un mantenimiento vial integral. Entre las tareas previstas se incluyen la limpieza general, el desmalezado y la conservación de la zona de camino. También se contempla el barrido manual y/o mecánico de la calzada, el retiro de escombros, residuos sólidos urbanos y material vegetal. Otras actividades esenciales incluyen la ejecución de pequeños bacheos, el recambio de defensas metálicas tipo flex beam, y la limpieza y desobstrucción de desagües, cunetas y alcantarillas.

image

Requisitos para las empresas

Las empresas interesadas podrán ser nacionales o provinciales. Si la empresa es nacional, tiene la obligación de presentarse en una Unión Transitoria (UT) junto con una empresa provincial, debiendo la empresa provincial contar con una participación no menor al 40%. Se exige a todo proponente acreditar capacidad económica-financiera y técnica satisfactoria.

Para poder ejecutar la obra, los contratistas deberán comprometer una serie de equipos mínimos operativos, incluyendo, entre otros, una Retropala con potencia mínima de 78 HP, una Minicargadora de al menos 50 HP, un Camión Volcador de 5m³ con potencia mínima de 190 HP, y una Hidrolavadora. El incumplimiento de estos equipos mínimos y sus potencias requeridas será causal de rechazo automático de la propuesta.

Adicionalmente, la empresa adjudicataria debe designar un Representante Técnico (Ingeniero Civil), un Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad y un Responsable Ambiental,. El contratista deberá desarrollar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II). En caso de incumplimiento de los requerimientos ambientales, la empresa podrá ser advertida, y si persiste el incumplimiento tras la notificación, se aplicará una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir,.

Finalmente, el proponente deberá constituir una Garantía de la Oferta por un monto mínimo del 1% del presupuesto oficial, pudiendo optar por dinero en efectivo, transferencias bancarias, aval bancario, seguro de caución, o títulos de la deuda pública provincial o nacional. En caso de ser seleccionada, la adjudicataria deberá presentar una Garantía de Ejecución de Contrato equivalente al 5% del monto total.

Temas
Seguí leyendo

San Juan Emprende reconoció a cuatro proyectos ganadores y fortaleció la formación emprendedora

Reforma impositiva de Milei y su impacto en San Juan: qué cambia y qué opinan economistas y empresarios

Ian, la gran figura en el aniversario de la Policía de San Juan: así se lució en el Himno y se ganó el cariño de los presentes

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

San Juan se consolida como líder del aceite de oliva argentino en un ranking internacional

Uno por uno, los paquetes que ofrecen los sindicatos sanjuaninos a sus socios en estas vacaciones de verano

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

El calor quema y los escorpiones salen: los consejos de Salud a tener en cuenta por los sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé los paquetes y descuentos que ofrecen los sindicatos de San Juan a sus socios en estas vacaciones de verano.
Para aprovechar

Uno por uno, los paquetes que ofrecen los sindicatos sanjuaninos a sus socios en estas vacaciones de verano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

El ahora condenado era custodiado por un policía.
Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: No puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas
Fallo

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local
Bomba

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
Comunicado

GEMERA se pronunció a favor de la reforma de la Ley de Glaciares enviada al Congreso