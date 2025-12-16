El Gobierno de San Juan busca una empresa para mantener la Ruta 40 Norte

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), acaba de abrir la Licitación Pública para contratar una empresa especializada para el "Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Ruta Nacional N° 40 Norte".

¿Plata de la minería? Ruta 40 a Jáchal, destruída: con la Nación mirando a otro lado, qué alternativas barajan en San Juan

Se trata de una vía estratégica para San Juan que presenta un serio deterioro debido a la falta de mantenimiento por parte del Gobierno Nacional. El camino que conecta con Jáchal, Calingasta e Iglesia hace años que presenta la necesidad de una repavimentación (para el fluido tránsito y evitar accidentes) e incluso se llegó a licitar la obra , pero quedó en la nada cuando Javier Milei retiró el financiamiento a la obra pública en todo el país. Para atender este problema, la gestión de Marcelo Orrego firmó convenios con Nación para poder hacerse cargo del mantenimiento.

En este marco, el contrato será financiado con recursos propios de la provincia, más precisamente de Vialidad Provincial, como Ente Pagador de la certificación de obra. Para estas tareas se invertirán $935.723.000.

La licitación se centra en el tramo de la Ruta Nacional N° 40 Norte que se extiende desde el KM 3465.40 (RN A014) hasta el KM 3483.07 (Acceso Cantera Villicum – Ascendente). Este segmento abarca 18,82 km y atraviesa los departamentos de Capital, Chimbas, Albardón y el límite con Ullum.

El objeto de la contratación es garantizar el óptimo estado de conservación, seguridad y transitabilidad de estas rutas nacionales bajo convenio, asumiendo la DPV la responsabilidad de la conservación y mantenimiento de la traza.

El plazo de ejecución de los trabajos se fijó en 720 días corridos. La fecha límite para la recepción y apertura de las ofertas será el 30 de diciembre de 2025, cuando se conocerá qué empresas buscan quedarse con estos trabajos clave.

El servicio, que se contratará bajo el sistema de Unidad de Medida, abarca un mantenimiento vial integral. Entre las tareas previstas se incluyen la limpieza general, el desmalezado y la conservación de la zona de camino. También se contempla el barrido manual y/o mecánico de la calzada, el retiro de escombros, residuos sólidos urbanos y material vegetal. Otras actividades esenciales incluyen la ejecución de pequeños bacheos, el recambio de defensas metálicas tipo flex beam, y la limpieza y desobstrucción de desagües, cunetas y alcantarillas.

Requisitos para las empresas

Las empresas interesadas podrán ser nacionales o provinciales. Si la empresa es nacional, tiene la obligación de presentarse en una Unión Transitoria (UT) junto con una empresa provincial, debiendo la empresa provincial contar con una participación no menor al 40%. Se exige a todo proponente acreditar capacidad económica-financiera y técnica satisfactoria.

Para poder ejecutar la obra, los contratistas deberán comprometer una serie de equipos mínimos operativos, incluyendo, entre otros, una Retropala con potencia mínima de 78 HP, una Minicargadora de al menos 50 HP, un Camión Volcador de 5m³ con potencia mínima de 190 HP, y una Hidrolavadora. El incumplimiento de estos equipos mínimos y sus potencias requeridas será causal de rechazo automático de la propuesta.

Adicionalmente, la empresa adjudicataria debe designar un Representante Técnico (Ingeniero Civil), un Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad y un Responsable Ambiental,. El contratista deberá desarrollar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II). En caso de incumplimiento de los requerimientos ambientales, la empresa podrá ser advertida, y si persiste el incumplimiento tras la notificación, se aplicará una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir,.

Finalmente, el proponente deberá constituir una Garantía de la Oferta por un monto mínimo del 1% del presupuesto oficial, pudiendo optar por dinero en efectivo, transferencias bancarias, aval bancario, seguro de caución, o títulos de la deuda pública provincial o nacional. En caso de ser seleccionada, la adjudicataria deberá presentar una Garantía de Ejecución de Contrato equivalente al 5% del monto total.