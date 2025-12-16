Uno por uno, los paquetes que ofrecen los sindicatos sanjuaninos a sus socios en estas vacaciones de verano

Conocé los paquetes y descuentos que ofrecen los sindicatos de San Juan a sus socios en estas vacaciones de verano.

Se acercan las vacaciones de verano y las sedes locales de los distintos sindicatos ya tienen preparados los paquetes y beneficios para ofrecer a los afiliados que quieren viajar. En ese contexto, Tiempo de San Juan realizó un relevamiento consultando a distintos gremios para consultar sobre sus propuestas y ofrecer el detalle de cada una de ellas.

Deceso Dolor por la muerte de un exintendente de Calingasta

Relevamiento veraniego Las cabañas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evalúan bajar precios

El encargado del área de turismo del sindicato, Rolando Flores, comentó que, “la secretaría trabaja con la empresa Blanca Paloma, tenemos viajes todo el año con descuentos especiales que se le hace al socio. Este beneficio, que sigue vigente en vacaciones de verano, se extiende para los padres o suegros del socio y también para acompañantes que viajen con él”.

Sobre los paquetes, Flores indicó que cada afiliado puede ir armándolo según su necesidad. Incluyen transporte, alojamiento con o sin media pensión y la mayoría tiene una extensión de 10 días y 7 noches.

Los destinos incluyen Mar del Plata, Carlos Paz, Villa Gesell, Miramar y San Bernardo. Además, se puede consultar por viajes internacionales con descuento, a destinos como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Según detalló Flores, en general, se arma el paquete y se aplica el descuento, que varía entre el 7 por ciento y el 8 por ciento, dependiendo de distintos aspectos como fecha, hotel, tipo de pasaje.

image

Sumado a eso, el sindicato cuenta con un convenio con los hoteles de FAECYS, ubicado en destinos como Mar del Plata, Buenos Aires, Mendoza y cabañas en San Luis.

Además, el gremio ofrece un sistema llamado "Plan Viaje", que brinda la posibilidad de ir adelantando el pago de distintos montos con 6 meses de anticipación, para llegar al momento de vacacionar con la posibilidad de sumar el dinero necesario para cancelar el paquete de viaje que desee.

“Las opciones son variadas, por lo que recomendamos al socio acercarse a la sede del sindicato –ubicado en General Acha 65 Sur-, de 8 a 18, para consultar”, comentó Flores para finalizar.

* Atsa

Para los trabajadores de la Sanidad, existen paquetes especiales en los hoteles que tiene el gremio en el país. Alfredo Duarte, a cargo del sindicato comentó que, “nosotros tenemos hoteles propios en La Falda, en Córdoba; en San Bernardo y Mar del Plata; en Paso de la Patria, en Corrientes. En Buenos Aires también tenemos, pero eso más que nada se ocupan para requerimientos vinculados a la salud”.

image

Por otra parte, Duarte indicó que, “tenemos planes con una empresa de turismo de San Juan, a los cuales los afiliados pueden adherir”.

Los beneficios incluyen descuentos y planes de pago, además de la posibilidad de descuentos por planilla (en algunos casos). Las ofertas y planes están activos y los socios pueden averiguar en el sindicato para elegir la opción que más les convenga.

* UTHGRA

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelero y Gastronómico publicó en su página web oficial uthgraturismo.com.ar/paquetes (hacer click aquí), las opciones para sus socios. En este caso, los trabajadores y jubilados del gremio pueden optar por los servicios que se ofrecen en el Hotel UTHGRA de Los Cocos, en Córdoba; y en el Hotel UTHGRA Presidente Perón, en Mar del Plata.

Las tarifas en Mar del Plata

image

Las tarifas en Córdoba

image

* ASIJEMIN

El Sindicato Jerárquico Minero ofrece normalmente a sus afiliados descuentos en hoteles de distintas zonas del país, como El Calafate, Mendoza, Ushuaia, Trelew y Puerto Madryn; además de espacios en el interior de la provincia. Los descuentos sobre la tarifa nominal son exclusivos para sus afiliados y sus grupos familiares, al reservar habitaciones.

image

El detalle con todas las opciones se puede encontrar en la página www.turismo.asijemin.org.ar (hacer click aquí)

* SUOES

Desde el Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicios dieron a conocer el listado de propuestas para sus afiliados sanjuaninos:

En la provincia

image

image

image

image

En San Bernardo

image

Todos los convenios

image

* SATSAID

La organización que nuclea a los Trabajadores de Televisión también tiene publicada sus distintas opciones con descuentos y planes para que sus socios puedan veranear en la temporada 2025-2026 y en la página web turismo.satsaid.com.ar/hoteles/ (hacer click aquí)

image

Entre las alternativas hay 18 alojamientos de distintas características, que incluyen hoteles, cabañas y departamentos, en destinos como Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Santa Cruz; además de las opciones en la Costa Atlántica, entre los cuales figuran Necochea, Villa Gesell y Mar del Plata.

* Unión Judicial

Desde el sindicato informaron a través de sus redes sociales los paquetes están disponibles para sus afiliados.

Embed - Unión Judicial de San Juan on Instagram: "VERANO 2026 CON ALKAZAR TOUR! La Unión Judicial de San Juan te da más opciones para que elijas tus vacaciones de verano!!!! Paquetes a tu medida, escribinos y hacé tu reserva 264 4574813 . . #construyendounidad #turismo #unionjudicial #judiciales" View this post on Instagram

Embed - Unión Judicial de San Juan on Instagram: "VERANO 2026 CON ROL SOL! La Unión Judicial de San Juan te da más opciones para que elijas tus vacaciones de verano!!!! Paquetes a tu medida, escribinos y hacé tu reserva 2646201218 . . #construyendounidad #turismo #unionjudicial #judiciales" View this post on Instagram

Embed - Unión Judicial de San Juan on Instagram: "VERANO 2026 CON PAP & PLAZA MAYOR! La Unión Judicial de San Juan te da más opciones para que elijas tus vacaciones de verano!!!! Paquetes a tu medida, escribinos y hacé tu reserva 2645145034 . . #construyendounidad #turismo #unionjudicial #judiciales" View this post on Instagram

Embed - Unión Judicial de San Juan on Instagram: "VERANO 2026 CON BLANCA PALOMA! La Unión Judicial de San Juan te da más opciones para que elijas tus vacaciones de verano!!!! Paquetes a tu medida, escribinos y hacé tu reserva 2645123526 . . #construyendounidad #turismo #unionjudicial #judiciales" View this post on Instagram

* Luz y Fuerza

Si bien desde este sindicato no respondieron a la consulta que forma parte del relevamiento, e oportunidades anteriores informaron que se ofrece a los trabajadores la posibilidad de alojarse en los hoteles que el gremio tiene en la Costa, en destinos como San Bernardo y Villa Gesell, con precios diferenciales.