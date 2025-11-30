domingo 30 de noviembre 2025

Relevamiento veraniego

Las cabañas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evalúan bajar precios

Prestadores turísticos coincidieron en que las consultas no se traducen en reservas y que aún queda amplia disponibilidad para enero y febrero. Afirmaron que los precios se mantienen estables y algunos complejos ya analizan descuentos o rebajas por pago anticipado. Qué valores se manejan en Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Jáchal.

Por David Cortez Vega
imagepng

A pocas semanas de las vacaciones de verano, los principales destinos turísticos fuera del Gran San Juan -Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Jáchal- atraviesan un escenario de baja demanda, con reservas que no terminan de despegar pese al nivel de consultas. Prestadores advirtieron que la incertidumbre económica, el retraso en las decisiones de viaje y los costos de mantenimiento están afectando el ritmo de confirmaciones y, ante este panorama, algunos ya analizan reducir tarifas o aplicar promociones.

En un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, referentes coincidieron en que hay disponibilidad para enero y febrero, que las consultas no se traducen en reservas y los valores se mantienen estables respecto de meses anteriores. También reconocieron que, si la tendencia continúa, podrían ajustar precios o flexibilizar condiciones para incentivar la ocupación.

Calingasta

El presidente de la Cámara Empresarial de Turismo, Carlos Devit, informó que “hay muchas consultas, pero no hay reservas”. Según dijo, se trata de una tendencia que se mantuvo durante todo el año.

Los precios actuales promedian $20.000 por persona en el departamento cordillerano, expresó la autoridad.

Ante la débil demanda, algunos prestadores evalúan reducir valores por pago adelantado o en efectivo. Las consultas se enfocan principalmente en enero, y febrero muestra menor interés.

Iglesia

La integrante de Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio -Aituric-, Cristina García Accoroni, indicó que las reservas no son las esperadas. Además, el reciente incidente de peces muertos en el dique Cuesta del Viento también impactó en el ritmo de consultas, contó.

Los prestadores de Iglesia ofrecen tarifas que van desde $60.000 hasta $110.000 por noche, según capacidad y servicios.

En cuanto a precios, aseguró que algunos prestadores pueden acordar descuentos según la cantidad de noches. Pese a ello, recordó que el sector afronta altos costos en energía y combustibles, lo que condiciona mayores ajustes.

Valle Fértil

El presidente de la Cámara Turística del departamento, Mario Barros, confirmó que los precios no variaron desde julio. Las cabañas oscilan entre $80.000 y $150.000 por noche, según servicios y capacidad.

Barros indicó que “las reservas están bastante tranquilas” y que las consultas se concentran en el Safari Tras las Sierras, sobre todo para febrero. Para enero, aseguró que el movimiento es bajo.

Jáchal

En el departamento norteño, las tarifas van de $45.000 a $100.000 por noche, dependiendo del servicio.

Algunos prestadores ya aplican promociones con descuentos del 10%, vinculadas a la cantidad de días de estadía. Hasta el momento, confirmaron disponibilidad para enero y febrero.

Comparación con temporadas anteriores

En relación con relevamientos previos, y considerando las palabras de los referentes, los precios actuales muestran variaciones moderadas y en algunos casos -como Valle Fértil- se mantienen sin cambios desde mitad de año. En Calingasta e Iglesia, los prestadores destacan que los ajustes fueron mínimos respecto de las temporadas pasadas.

El sector coincide en que el comportamiento de la demanda en las próximas semanas será clave para determinar si el verano logra repuntar o si deberán reforzar los incentivos comerciales para atraer turistas.

