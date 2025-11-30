Lo encontraron dentro de una vivienda robando y terminó detenido por los vecinos

Un hecho de inseguridad terminó con un detenido este viernes en Villa Unión, Chimbas, luego de que vecinos sorprendieran a un hombre mientras sustraía elementos de una vivienda y lo retuvieran hasta la llegada de la Policía.
El sospechoso fue sorprendido dentro del domicilio de una mujer y los vecinos lo retuvieron hasta que llegó la Policía. Quedó a disposición de Flagrancia.
El aprehendido, identificado como Bustos, de 28 años, fue descubierto dentro del domicilio de una mujer de 35 años, de donde intentaba llevarse varios objetos de valor. Según informaron fuentes policiales, entre lo robado había un televisor Sanyo de 20 pulgadas, una impresora HP y una estufa alógena.
Tras el aviso de la víctima, integrantes de la comunidad intervinieron rápidamente y lograron retener al sospechoso hasta que personal policial arribó al lugar y concretó la detención.
El Ayudante Fiscal, Dr. Mario Codorniú, ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia, por lo que Bustos quedó inmediatamente vinculado a un legajo caratulado como “Robo”. El detenido fue trasladado e internado a disposición de la UFI Flagrancia, donde continuará el proceso judicial correspondiente.
Las autoridades destacaron la colaboración de los vecinos, aunque reiteraron la importancia de dar aviso inmediato a la Policía para evitar situaciones de riesgo.