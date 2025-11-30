Lo encontraron dentro de una vivienda robando y terminó detenido por los vecinos

Un hecho de inseguridad terminó con un detenido este viernes en Villa Unión, Chimbas, luego de que vecinos sorprendieran a un hombre mientras sustraía elementos de una vivienda y lo retuvieran hasta la llegada de la Policía.

El aprehendido, identificado como Bustos, de 28 años , fue descubierto dentro del domicilio de una mujer de 35 años , de donde intentaba llevarse varios objetos de valor. Según informaron fuentes policiales, entre lo robado había un televisor Sanyo de 20 pulgadas , una impresora HP y una estufa alógena .

Tras el aviso de la víctima, integrantes de la comunidad intervinieron rápidamente y lograron retener al sospechoso hasta que personal policial arribó al lugar y concretó la detención.

El Ayudante Fiscal, Dr. Mario Codorniú, ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia, por lo que Bustos quedó inmediatamente vinculado a un legajo caratulado como “Robo”. El detenido fue trasladado e internado a disposición de la UFI Flagrancia, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades destacaron la colaboración de los vecinos, aunque reiteraron la importancia de dar aviso inmediato a la Policía para evitar situaciones de riesgo.