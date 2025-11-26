Un joven de 20 años fue detenido por robo, daños y amenazas agravadas

En la tarde de este miércoles, la Policía aprehendió a Maicol Ramos (20) por los delitos de robo agravado, daño agravado y amenazas agravadas en concurso real, luego de un incidente ocurrido en la plaza del barrio Los Andes.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La víctima, de 19 años, reconoció al autor del robo de su celular. Durante el traslado, el joven dañó un móvil policial y amenazó a los policías.
En la tarde de este miércoles, la Policía aprehendió a Maicol Ramos (20) por los delitos de robo agravado, daño agravado y amenazas agravadas en concurso real, luego de un incidente ocurrido en la plaza del barrio Los Andes.
El hecho se produjo alrededor de las 15:48, cuando se recibió un llamado alertando sobre un robo. Según el relato de la víctima, un joven de 19 años, el autor, que vestía pantalón corto azul, gorra rosada y portaba un cuchillo, le sustrajo un celular Samsung.
Con las características aportadas, los efectivos policiales se dirigieron al domicilio de Ramos en el mismo barrio. La madre del sospechoso, Valeria Zabaleta, autorizó el ingreso de los agentes y entregó un celular Samsung que Ramos había escondido. Al ser reconocido por la víctima como el autor del robo, se procedió a su detención.
Durante el traslado, Ramos se mostró hostil, dañando el vidrio del móvil policial y amenazando a los agentes con frases como “te voy a matar” y “te voy a llenar de corchazos”. Además, algunos vecinos intentaron entorpecer el procedimiento, por lo que se decidió trasladarlo a la Subcomisaría Santa Lucía Este.
Intervino el ayudante fiscal Dr. Gustavo Mendoza, quien dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia para determinar las medidas legales correspondientes.