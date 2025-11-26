Un joven de 20 años fue detenido por robo, daños y amenazas agravadas

En la tarde de este miércoles, la Policía aprehendió a Maicol Ramos (20) por los delitos de robo agravado, daño agravado y amenazas agravadas en concurso real , luego de un incidente ocurrido en la plaza del barrio Los Andes.

El hecho se produjo alrededor de las 15:48 , cuando se recibió un llamado alertando sobre un robo. Según el relato de la víctima, un joven de 19 años , el autor, que vestía pantalón corto azul, gorra rosada y portaba un cuchillo , le sustrajo un celular Samsung .

Con las características aportadas, los efectivos policiales se dirigieron al domicilio de Ramos en el mismo barrio. La madre del sospechoso, Valeria Zabaleta, autorizó el ingreso de los agentes y entregó un celular Samsung que Ramos había escondido. Al ser reconocido por la víctima como el autor del robo, se procedió a su detención.

Durante el traslado, Ramos se mostró hostil, dañando el vidrio del móvil policial y amenazando a los agentes con frases como “te voy a matar” y “te voy a llenar de corchazos”. Además, algunos vecinos intentaron entorpecer el procedimiento, por lo que se decidió trasladarlo a la Subcomisaría Santa Lucía Este.

Intervino el ayudante fiscal Dr. Gustavo Mendoza, quien dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia para determinar las medidas legales correspondientes.