Detuvieron a un ladrón tras un robo en una obra en construcción

Un hombre terminó detenido, luego de robar en el barrio Punta de Rieles, ubicado sobre Avenida Libertador a pocos metros de calle Calívar. Allí, vecinos del lugar advirtieron la presencia de un hombre desconocido que ingresó a una obra en construcción y comenzó a sustraer diversas herramientas de mano y materiales utilizados por los obreros.

Las personas que observaron la maniobra dieron aviso inmediato a la Policía, aportando la descripción del sospechoso y la dirección hacia la que habría escapado: la zona de Calívar y Concreto Argentino. Con esa información, efectivos policiales montaron un operativo cerrojo y lograron interceptarlo a los pocos minutos.

Durante la aprehensión, los uniformados secuestraron los elementos robados, que el individuo llevaba consigo al momento de la detención. Por disposición del Fuero de Flagrancia, se iniciaron las actuaciones correspondientes y el sujeto quedó a disposición de la Justicia.

