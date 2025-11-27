Cayó dos veces en tres días: lo atraparon por un robo en Capital y otro en Chimbas

La mañana de este jueves comenzó con un operativo del Comando Radioeléctrico Central , que detuvo a un joven acusado de robar un teléfono celular en pleno centro sanjuanino. El hecho ocurrió cerca de las 09:40, cuando la víctima alertó a los agentes que patrullaban la zona de Avenida Rioja y Libertador .

El sospechoso identificado como Ever Lautaro Gimenez (18), fue visto huyendo hacia Av. Libertador, pero finalmente interceptado en Estados Unidos y Maipú , donde se le encontró un celular Samsung negro con la pantalla trizada. Tras la aprehensión, fue trasladado a la Comisaría 29°, donde se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, este episodio ocurrió apenas un día después de que el mismo joven fuera detenido el lunes 24 de noviembre por efectivos de la Comisaría 26°, en el marco de una causa por robo agravado por escalamiento en dos hechos ocurridos en el Barrio Ara San Juan, en Chimbas.

En aquella oportunidad, las víctimas de 26 y 48 años denunciaron el robo de varios objetos, entre ellos una amoladora, una batería, un alargue, una olla y un sartén Essen. Tras una investigación, los uniformados lograron detenerlo en el lugar y secuestrar los elementos sustraídos.

La causa quedó caratulada como “Robo Agravado por Escalamiento por dos hechos”, con intervención de la UFI Flagrancia.