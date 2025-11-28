Dos motochorros atacaron a punta de pistola y asaltaron a un estudiante cerca de una escuela de Chimbas

Un estudiante que minutos antes había salido de una conocida escuela de Chimbas fue asaltado por dos motochorros que, a punta de pistola, le robaron la bicicleta. El chico salió ileso, pero terminó shockeado por el violento episodio.

Fuentes policiales contaron que el robo se produjo pasadas las 18.30 de este jueves sobre calle Necochea, cerca de Benavidez, a metros de la Escuela Secundaria Werfield Salinas, en el horario en que decenas de estudiantes dejaban el establecimiento.

Uno de esos alumnos era un adolescente de 16 años, que tomó su bicicleta marca Norbik, rodado 29 y de color blanco, y emprendió el regreso a su casa. Sin embargo, al poco andar fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una moto 150cc y que, de forma intempestiva, le cerraron el paso.

El chico relató que los desconocidos llevaban cascos y que uno de ellos directamente lo encañonó con un arma de fuego. El asaltante lo obligó a descender del rodado, luego cargó la bicicleta al hombro y su cómplice aceleró la moto. Así emprendieron la fuga, mientras el estudiante quedó temblando.

La mamá del adolescente radicó la denuncia minutos más tarde en la Subcomisaría Santa Lucía. Aclaró que el chico estaba ileso, más allá del susto que se llevó. El caso ahora está bajo investigación de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que ordenó revisar las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los asaltantes.