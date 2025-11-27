jueves 27 de noviembre 2025

San Juan te busca

Tras la alerta provincial, apareció Juan Pablo Castillo

El hombre de 41 años había sido reportado como desaparecido por su familia. La policía confirmó que lo encontraron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
castillo

Tras más de 24 horas de preocupación y un operativo activado por el programa provincial San Juan te Busca, este jueves las autoridades confirmaron que Juan Pablo Castillo, el hombre de 41 años que estaba desaparecido desde el miércoles 26 de noviembre, fue encontrado.

Castillo había salido de su hogar ese día y desde entonces no había vuelto a tener contacto con su familia, lo que motivó la intervención del sistema de búsqueda de personas. El caso había sido difundido públicamente para solicitar colaboración de la comunidad

El caso generó movilización en redes y entre vecinos, ya que San Juan te Busca había solicitado que cualquier persona con información llamara al 911 de manera anónima. La rápida intervención permitió cerrar la búsqueda y llevar tranquilidad a la familia.

