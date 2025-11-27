Un adolescente fue asaltado por motochorros armados que le robaron la bicicleta

Un violento hecho de inseguridad se registró en la tarde del jueves en Chimbas, donde un adolescente de 13 años fue víctima de un robo agravado por el uso de arma de fuego. El caso quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Procedimiento Detienen a un hombre que entró a robar a un salón de eventos en Capital

El episodio ocurrió alrededor de las 17:30 , cuando un niño de apellido Fornes , de 13 años, circulaba por calle Maradona, en el ingreso al barrio Güemes . Según denunció su madre, el menor fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta 110 cc de color negro.

Los delincuentes se le acercaron, exhibieron un arma de fuego y lo amenazaron para robarle su bicicleta rodado 29 marca JIEPUBK de color rojo. A pesar del violento accionar, el adolescente no sufrió lesiones físicas.

La madre del menor se presentó luego en la sede policial para realizar la denuncia, tras lo cual intervino personal de la Comisaría 26°, encabezado por el cabo Claudio Illanes.

El Ayudante Fiscal de turno de la Unidad de Abordaje Territorial, el Dr. Martín Morando, impartió las medidas correspondientes para avanzar con la investigación, entre ellas la recepción formal de la denuncia, la realización de una inspección ocular, un croquis del lugar, el relevamiento de cámaras públicas y privadas, la toma de entrevistas y la elaboración del informe que deberá ser elevado a la UFI Delitos Contra la Propiedad.