sábado 22 de noviembre 2025

Procedimiento

Detienen a un hombre que entró a robar a un salón de eventos en Capital

El ladrón fue aprehendido por miembros del Comando Urbano y quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-22 at 14.34.54

Un hombre de 39 años fue detenido este sábado luego de ser sorprendido robando dentro de un salón de eventos ubicado en Capital. Desde la UFI Flagrancia informaron que el hecho ocurrió en el lateral de Circunvalación donde funciona el salón “Be Party”.

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja
un hombre murio tras hacerse un implante dental
De no creer

Un hombre murió tras hacerse un implante dental

La denunciante, una comerciante de 33 años, alertó a las autoridades tras advertir movimientos sospechosos en el lugar. Cuando personal del Comando Urbano arribó, encontró a Luis Alberto López Santana dentro del predio, con el cerco perimetral cortado y en plena maniobra de sustracción de distintos elementos.

WhatsApp Image 2025-11-22 at 14.34.55

Entre los objetos secuestrados se detallaron herramientas y artículos de diverso tipo: un destornillador, alicate, llave francesa, martillo, cables, un objeto de bronce, un picaporte, una mochila y una bicicleta marca Sunny.

Tras la aprehensión, la fiscal de turno ordenó iniciar el Procedimiento de Flagrancia por robo en grado de tentativa. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

