Detienen a un hombre que entró a robar a un salón de eventos en Capital

Un hombre de 39 años fue detenido este sábado luego de ser sorprendido robando dentro de un salón de eventos ubicado en Capital. Desde la UFI Flagrancia informaron que el hecho ocurrió en el lateral de Circunvalación donde funciona el salón “Be Party”.

La denunciante, una comerciante de 33 años, alertó a las autoridades tras advertir movimientos sospechosos en el lugar. Cuando personal del Comando Urbano arribó, encontró a Luis Alberto López Santana dentro del predio, con el cerco perimetral cortado y en plena maniobra de sustracción de distintos elementos.

Entre los objetos secuestrados se detallaron herramientas y artículos de diverso tipo: un destornillador, alicate, llave francesa, martillo, cables, un objeto de bronce, un picaporte, una mochila y una bicicleta marca Sunny.

Tras la aprehensión, la fiscal de turno ordenó iniciar el Procedimiento de Flagrancia por robo en grado de tentativa. El detenido quedó a disposición de la Justicia.