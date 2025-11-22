sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
FNS

El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo

Son alumnos de la Escuela de Nivel Medio, ubicada en Jáchal, y vienen de consagrarse ganadores del programa RE.VER con un proyecto basado en la historia de un trabajador golondrina. Emocionados, disfrutaron de su primera FNS.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chicos

Para estos estudiantes jachalleros, llegar al Predio pocitano no fue un paseo más. Viajaron más de 135 kilómetros desde Niquivil con una mezcla de nervios, expectativa y una alegría imposible de disimular: era la primera vez que asistían a la Fiesta Nacional del Sol. Pero no llegaron por casualidad, sino como ganadores del prestigioso programa RE.VER.

Lee además
en detalle, como llegar al predio de la fiesta del sol en auto, colectivo o remis
Servicios

En detalle, cómo llegar al predio de la Fiesta del Sol en auto, colectivo o remis
de carnes a la llama a platos sin tacc: cuanto cuesta comer en la fiesta del sol
FNS 2025

De carnes a la llama a platos sin TACC: cuánto cuesta comer en la Fiesta del Sol

“Venimos de Jáchal, del distrito de Niquivil. Los chicos se presentaron al programa RE.VER y salieron ganadores. Ya es la tercera vez que ganan un concurso y estamos muy contentos por ellos”, contó el profesor Iván Mercado, orgulloso de acompañarlos en cada paso.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera vez la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo. Son alumnos de la Escuela de Nivel Medio, ubicada en Jáchal, y vienen de consagrarse ganadores del programa RE.VER con un proyecto basado en la historia de un trabajador golondrina. Emocionados, disfrutaron de su primera FNS. Todos los detalles en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Un libro, una idea y un proyecto que brilló

Su trabajo ganador se tituló “El espejo de los invisibles” y fue realizado por estudiantes de primer año. La propuesta consistió en reinterpretar El espejo africano, de Liliana Bodoc, en formato stop motion. Crearon personajes, escenarios y secuencias cuadro por cuadro, logrando un corto que se destacó por su creatividad y su solidez narrativa.

“Nos gustó mucho el libro y la profe nos preguntó si queríamos participar. Le dijimos que sí. La historia trata de un trabajador golondrino, de cómo su opinión muchas veces no importa para los demás”, contó una de las alumnas, orgullosa del resultado.

Un viaje lleno de primeras veces

Los chicos no sólo ganaron un concurso, también ganaron una experiencia que jamás olvidarán. Esta semana visitaron por primera vez la Casa de Gobierno, el Banco San Juan y hasta conocieron al gobernador durante un recorrido especial organizado para ellos.

“Fue un privilegio. Vimos la Casa de Gobierno, el Banco San Juan… un montón de lugares”, contaron con los ojos brillantes.

Este jueves, finalmente, llegó el momento que venían esperando: su primera Fiesta del Sol. “Estamos muy emocionados por haber venido y por habernos invitado”, dijeron apenas pisaron el predio.

Temas
Seguí leyendo

Nueva experiencia: una pileta con lancha incluida, en medio de la Feria

Repleta de música y gente, arrancó la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol

El "Cachumba", el artífice de la famosa semita del cartel de Barassi

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

Ciro y Los Persas, el broche de oro para una noche a puro rock en el gigante pocitano

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

Sortearon dos matrimonios emblemáticos en San Juan: quiénes fueron los afortunados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el san juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 anorables estaciones
Descubrimientos

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol
Galería de fotos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos
Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Te Puede Interesar

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad
Médano de Oro

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo
FNS

El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo

El Matadero, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el Matadero capitalino y la incertidumbre por el pulmón verde

Con Losada como héroe, Lanús se coronó campeón de la Sudamericana frente a Mineiro
En Paraguay

Con Losada como héroe, Lanús se coronó campeón de la Sudamericana frente a Mineiro

Nueva experiencia: una pileta con lancha incluida, en medio de la Feria
Para valientes

Nueva experiencia: una pileta con lancha incluida, en medio de la Feria