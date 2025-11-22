Nueva experiencia: una pileta con lancha incluida, en medio de la Feria

Uno de los principales atractivos de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025 es sin dudas el stand de la Secretaría de Deportes. Es que este año, presentó una novedad: una gran pileta con kayak y lancha incluidos en los que los chicos pueden pasear.

FNS El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo

FNS 2025 De carnes a la llama a platos sin TACC: cuánto cuesta comer en la Fiesta del Sol

Jorge Maldonado, director de Deportes en Contacto de la Naturaleza, compartió con Tiempo de San Juan que la experiencia busca invitar a los niños sanjuaninos a ser parte de la Escuelita de Deportes en la Naturaleza que, entre sus opciones ofrece la posibilidad de aprender a andar en distintos tipos de naves acuáticas.

dos

Las clases se dictan todos los sábados, en el Dique Punta Negra y tienen una duración de 4 horas diarias. En invierno, ofrece otras actividades en la zona de cerros y montañas.

cuatro

Tiempo de San Juan se metió a la pileta y para contarte todos los detalles a tener en cuenta: