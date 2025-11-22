Uno de los principales atractivos de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025 es sin dudas el stand de la Secretaría de Deportes. Es que este año, presentó una novedad: una gran pileta con kayak y lancha incluidos en los que los chicos pueden pasear.
Jorge Maldonado, director de Deportes en Contacto de la Naturaleza, compartió con Tiempo de San Juan que la experiencia busca invitar a los niños sanjuaninos a ser parte de la Escuelita de Deportes en la Naturaleza que, entre sus opciones ofrece la posibilidad de aprender a andar en distintos tipos de naves acuáticas.
Las clases se dictan todos los sábados, en el Dique Punta Negra y tienen una duración de 4 horas diarias. En invierno, ofrece otras actividades en la zona de cerros y montañas.
Tiempo de San Juan se metió a la pileta y para contarte todos los detalles a tener en cuenta:
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Para valientes Nueva experiencia: una pileta con lancha incluida, en medio de la Feria La Secretaría de Deportes ofrece una novedosa alternativa en la FNS 2025 para invitar a los niños sanjuaninos a participar de la Escuelita de Deportes al Aire Libre. Todos los detalles en @tiempodesanjuan"