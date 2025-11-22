sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para valientes

Nueva experiencia: una pileta con lancha incluida, en medio de la Feria

La Secretaría de Deportes ofrece una novedosa alternativa en la FNS 2025 para invitar a los niños sanjuaninos a participar de la Escuelita de Deportes al Aire Libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
seis
cinco
dos
cuatro
nautica
siete
nueve
ocho
tres

Uno de los principales atractivos de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025 es sin dudas el stand de la Secretaría de Deportes. Es que este año, presentó una novedad: una gran pileta con kayak y lancha incluidos en los que los chicos pueden pasear.

Lee además
de carnes a la llama a platos sin tacc: cuanto cuesta comer en la fiesta del sol
FNS 2025

De carnes a la llama a platos sin TACC: cuánto cuesta comer en la Fiesta del Sol
el sueno de niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la fiesta del sol tras ganar un programa educativo
FNS

El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo
ocho

Jorge Maldonado, director de Deportes en Contacto de la Naturaleza, compartió con Tiempo de San Juan que la experiencia busca invitar a los niños sanjuaninos a ser parte de la Escuelita de Deportes en la Naturaleza que, entre sus opciones ofrece la posibilidad de aprender a andar en distintos tipos de naves acuáticas.

dos

Las clases se dictan todos los sábados, en el Dique Punta Negra y tienen una duración de 4 horas diarias. En invierno, ofrece otras actividades en la zona de cerros y montañas.

cuatro

Tiempo de San Juan se metió a la pileta y para contarte todos los detalles a tener en cuenta:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Para valientes Nueva experiencia: una pileta con lancha incluida, en medio de la Feria La Secretaría de Deportes ofrece una novedosa alternativa en la FNS 2025 para invitar a los niños sanjuaninos a participar de la Escuelita de Deportes al Aire Libre. Todos los detalles en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram
Temas
Seguí leyendo

Repleta de música y gente, arrancó la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol

El "Cachumba", el artífice de la famosa semita del cartel de Barassi

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

Ciro y Los Persas, el broche de oro para una noche a puro rock en el gigante pocitano

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

Sortearon dos matrimonios emblemáticos en San Juan: quiénes fueron los afortunados

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el san juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 anorables estaciones
Descubrimientos

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol
Galería de fotos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos
Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Por Pablo Mendoza
El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo
FNS

El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad
Médano de Oro

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad

El Matadero, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el Matadero capitalino y la incertidumbre por el pulmón verde

Con Losada como héroe, Lanús se coronó campeón de la Sudamericana frente a Mineiro
En Paraguay

Con Losada como héroe, Lanús se coronó campeón de la Sudamericana frente a Mineiro