sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la primera jornada de feria

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

La segunda jornada de la FNS 2025 volvió a colmar el predio del Bicentenario con propuestas gastronómicas, stands interactivos y los shows de Estelares y Ciro y Los Persas, que reunieron a miles de fanáticos desde temprano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan volvió a latir al ritmo de su celebración más grande. Según datos oficiales, cerca de 60 mil personas coparon este viernes el predio que abarca el Estadio del Bicentenario, la Feria y el Velódromo Vicente Chancay, en lo que fue la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

Lee además
recorre virtualmente la feria 2025, en menos de un minuto
Video

Recorré virtualmente la Feria 2025, en menos de un minuto
san juan, mi tierra querida: la historia detras del lema que revelo orrego en el acto inaugural
Perlitas

'San Juan, mi Tierra Querida': la historia detrás del lema que reveló Orrego en el acto inaugural

Desde temprano, una marea de familias, grupos de amigos y turistas comenzó a desplegarse entre los puestos gastronómicos, los stands institucionales y las propuestas de las empresas privadas que este año sumaron nuevas activaciones y espacios interactivos. La feria vivió otra noche de movimiento constante, con aromas, luces y música que acompañaron el pulso festivo de la provincia.

Los escenarios también tuvieron su gran momento: cientos de fanáticos se ubicaron con anticipación para asegurar un buen lugar frente a los shows de Estelares y Ciro y Los Persas, dos de las bandas nacionales más queridas y convocantes. A su alrededor, artistas locales fueron abriendo la noche y extendiendo el ambiente celebratorio hasta entrada la madrugada.

Con una convocatoria que volvió a superar expectativas, esta segunda jornada reafirmó el éxito de la edición 2025 y dejó al público en clima para lo que aún queda por vivir en la fiesta mayor de San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

La rockera que nunca dejó de ser sanjuanina: la historia de Silvana Sánchez, la chica del pogo y voz del género

"El sol, el vino y la gente": lo mejor que tiene San Juan, según el creador del Cosquín Rock

El detrás de escena que nadie vio: conocé la previa del show "San Juan, mi tierra querida" en el Velódromo

Del anonimato en Alemania al furor en San Juan: "El Yarco", el fenómeno local que se llevó todos los flashes en la Fiesta del Sol

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

De carnes a la llama a platos sin TACC: cuánto cuesta comer en la Fiesta del Sol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
arranco la segunda jornada de la fiesta del sol y se viene con todo: lo que hay que saber
Info útil

Arrancó la segunda jornada de la Fiesta del Sol y se viene con todo: lo que hay que saber

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas
Allanamiento

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.
Inversiones

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Te Puede Interesar

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol
En la primera jornada de feria

Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas
En el Bicentenario

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón
En las redes

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón

El inflable gigante, la atracción que conquistó a todas las familias en la Fiesta del Sol
Para grandes y chicos

El inflable gigante, la atracción que conquistó a todas las familias en la Fiesta del Sol