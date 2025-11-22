Casi 60.000 personas disfrutaron del segundo día de la Fiesta Nacional del Sol

San Juan volvió a latir al ritmo de su celebración más grande. Según datos oficiales, cerca de 60 mil personas coparon este viernes el predio que abarca el Estadio del Bicentenario, la Feria y el Velódromo Vicente Chancay, en lo que fue la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 .

Desde temprano, una marea de familias, grupos de amigos y turistas comenzó a desplegarse entre los puestos gastronómicos, los stands institucionales y las propuestas de las empresas privadas que este año sumaron nuevas activaciones y espacios interactivos. La feria vivió otra noche de movimiento constante, con aromas, luces y música que acompañaron el pulso festivo de la provincia.

Los escenarios también tuvieron su gran momento: cientos de fanáticos se ubicaron con anticipación para asegurar un buen lugar frente a los shows de Estelares y Ciro y Los Persas, dos de las bandas nacionales más queridas y convocantes. A su alrededor, artistas locales fueron abriendo la noche y extendiendo el ambiente celebratorio hasta entrada la madrugada.

Con una convocatoria que volvió a superar expectativas, esta segunda jornada reafirmó el éxito de la edición 2025 y dejó al público en clima para lo que aún queda por vivir en la fiesta mayor de San Juan.