sábado 22 de noviembre 2025

Video

Recorré virtualmente la Feria 2025, en menos de un minuto

En cámara rápida, Tiempo de San Juan te muestra el colorido de la enorme exposición de esta edición.

Por Daiana Kaziura
Color, movimiento y elementos de enormes dimensiones sobresalen en la edición 2025 de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol. Después de la suspensión de este jueves por el viento, el predio del Estadio del Bicentenario se tomó revancha y sacó todo su esplendor a relucir en la jornada del viernes.

Con variados stand públicos y privados, juegos, sorteos y un patio de comidas gigante con opciones para todos los gustos y bolsillos, la expo tiene de todo para mostrar y entretener a los sanjuaninos.

Recorré el espacio, en cámara rápida y en menos de un minuto, junto a Tiempo de San Juan:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Recorré virtualmente la Feria 2025, en menos de un minuto En cámara rápida, Tiempo de San Juan te muestra el colorido de la enorme exposición de esta edición. Viví la #FNS2025 en vivo junto al equipo de @tiempodesanjuan desde el predio del Bicentenario y por YouTube en TiempoStreaming www.tiempodesanjuan.com #fns #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

