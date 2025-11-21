Color, movimiento y elementos de enormes dimensiones sobresalen en la edición 2025 de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol. Después de la suspensión de este jueves por el viento, el predio del Estadio del Bicentenario se tomó revancha y sacó todo su esplendor a relucir en la jornada del viernes.
Con variados stand públicos y privados, juegos, sorteos y un patio de comidas gigante con opciones para todos los gustos y bolsillos, la expo tiene de todo para mostrar y entretener a los sanjuaninos.
Recorré el espacio, en cámara rápida y en menos de un minuto, junto a Tiempo de San Juan:
Recorré virtualmente la Feria 2025, en menos de un minuto En cámara rápida, Tiempo de San Juan te muestra el colorido de la enorme exposición de esta edición.
