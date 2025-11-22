¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado un día típicamente sanjuanino. El Sol se prensentará entre nubes y calor marcado hacia la tarde, indicó el portal.

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura que descenderá hasta los 15°C y viento suave del sector sudoeste, entre 7 y 12 km/h.

Hacia la mañana, las condiciones mejorarán levemente. El cielo estará algo nublado y el termómetro subirá hasta los 21°C, con viento del noroeste, de 13 a 22 km/h.

image

El momento más cálido llegará en la tarde, cuando la máxima alcance los 33°C. El cielo continuará algo nublado y el viento rotará al sudeste, manteniéndose en valores moderados.

Para la noche, se espera una temperatura todavía elevada, alrededor de 27°C, con nubosidad parcial y viento del este.

En todas las franjas del día, la probabilidad de precipitaciones según el SMN es 0%, por lo que no se esperan lluvias en la provincia.