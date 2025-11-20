El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia

El Foro de Abogados de San Juan vive hoy una jornada electoral clave para definir a sus nuevas autoridades, en una contienda que reúne tres propuestas con perfiles distintos y que marcarán el rumbo institucional para los próximos dos años. La votación se desarrolla de 8 a 16 en la sede del Foro.
Por el lado del oficialismo, la fórmula integrada por José Salinas y Gabriela Ramos busca asegurar la continuidad de la gestión de Abogacía Activa, espacio que actualmente conduce el Foro y que cuenta con el respaldo del presidente saliente, Franco Montes, quien decidió no competir por la reelección.
Otra de las alternativas es la encabezada por Marcelo Álvarez, referente de Abogacía Transformadora. Álvarez ya presidió la institución entre 2021 y 2023, aunque no logró la reelección en la última contienda interna. En esta oportunidad, vuelve a presentarse acompañado por la abogada Jimena Corona.
La tercera opción está representada por Abogados Independientes, un espacio que se posiciona como alternativa a las dos estructuras tradicionales. Su fórmula está integrada por Federico José Morfil como candidato a presidente y Florencia Villar como aspirante a la vicepresidencia.