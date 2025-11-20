El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia

El Foro de Abogados de San Juan vive hoy una jornada electoral clave para definir a sus nuevas autoridades , en una contienda que reúne tres propuestas con perfiles distintos y que marcarán el rumbo institucional para los próximos dos años. La votación se desarrolla de 8 a 16 en la sede del Foro.

Por el lado del oficialismo, la fórmula integrada por José Salinas y Gabriela Ramos busca asegurar la continuidad de la gestión de Abogacía Activa , espacio que actualmente conduce el Foro y que cuenta con el respaldo del presidente saliente, Franco Montes , quien decidió no competir por la reelección.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 9.48.49 AM

Otra de las alternativas es la encabezada por Marcelo Álvarez, referente de Abogacía Transformadora. Álvarez ya presidió la institución entre 2021 y 2023, aunque no logró la reelección en la última contienda interna. En esta oportunidad, vuelve a presentarse acompañado por la abogada Jimena Corona.

image

La tercera opción está representada por Abogados Independientes, un espacio que se posiciona como alternativa a las dos estructuras tradicionales. Su fórmula está integrada por Federico José Morfil como candidato a presidente y Florencia Villar como aspirante a la vicepresidencia.