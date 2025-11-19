Cómo hacer helado casero con sólo dos ingredientes, para dar pelea al calor sanjuanino

Con temperaturas que superan los 35 grados y jornadas sofocantes en toda la provincia, buscar formas de refrescarse se volvió una necesidad urgente en San Juan. Una opción sencilla, barata y deliciosa es preparar un helado casero de banana, ideal para aliviar el calor y disfrutar en familia sin complicaciones.
El helado de banana se volvió una receta muy popular por su sencillez y por aprovechar una fruta accesible durante todo el año. No requiere crema ni azúcar refinada, por lo que es una alternativa más liviana, saludable e incluso apta para quienes siguen una alimentación vegana.
Además, la banana madura aporta dulzor natural y una textura cremosa que permite obtener un postre fresco en pocos minutos, perfecto para combatir el calor sanjuanino.
Receta de helado casero de banana (solo dos ingredientes)
Ingredientes
Preparación paso a paso
-
Congelar las bananas:
Pelá las bananas, cortalas en rodajas y ponelas en el freezer por al menos 4 horas, hasta que estén bien duras.
-
Licuar:
Colocá las bananas congeladas en la licuadora o procesadora junto con la leche o bebida vegetal.
Procesá a velocidad alta hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.
Si queda muy espeso, agregá un chorrito más de leche.
-
Servir:
Podés comerlo al instante, con textura tipo soft, o llevarlo al freezer unos 30 minutos para que tome mayor firmeza.
Tips para sumar sabor
-
Mantequilla de maní o pasta de almendras.
-
Chips de chocolate o cacao amargo.
-
Frutos secos picados.
-
Un toque de canela o esencia de vainilla.