miércoles 19 de noviembre 2025

¡A licuar!

Cómo hacer helado casero con sólo dos ingredientes, para dar pelea al calor sanjuanino

En sólo minutos se puede hacer esta receta barata, nutritiva y fresca para compartir con toda la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo hacer helado casero de banana en pocos minutos y con sólo dos ingredientes, para refrescarse en medio del calor.

Cómo hacer helado casero de banana en pocos minutos y con sólo dos ingredientes, para refrescarse en medio del calor. 

Con temperaturas que superan los 35 grados y jornadas sofocantes en toda la provincia, buscar formas de refrescarse se volvió una necesidad urgente en San Juan. Una opción sencilla, barata y deliciosa es preparar un helado casero de banana, ideal para aliviar el calor y disfrutar en familia sin complicaciones.

La sandía es una gran aliada para combatir el calor del verano en San Juan a puro sabor.
El helado de banana se volvió una receta muy popular por su sencillez y por aprovechar una fruta accesible durante todo el año. No requiere crema ni azúcar refinada, por lo que es una alternativa más liviana, saludable e incluso apta para quienes siguen una alimentación vegana.

Además, la banana madura aporta dulzor natural y una textura cremosa que permite obtener un postre fresco en pocos minutos, perfecto para combatir el calor sanjuanino.

Receta de helado casero de banana (solo dos ingredientes)

Ingredientes

  • 2 bananas maduras

  • 100 ml de leche o bebida vegetal (avena, almendra o coco)

Preparación paso a paso

  • Congelar las bananas:

    Pelá las bananas, cortalas en rodajas y ponelas en el freezer por al menos 4 horas, hasta que estén bien duras.

  • Licuar:

    Colocá las bananas congeladas en la licuadora o procesadora junto con la leche o bebida vegetal.

    Procesá a velocidad alta hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.

    Si queda muy espeso, agregá un chorrito más de leche.

  • Servir:

    Podés comerlo al instante, con textura tipo soft, o llevarlo al freezer unos 30 minutos para que tome mayor firmeza.

Tips para sumar sabor

  • Mantequilla de maní o pasta de almendras.

  • Chips de chocolate o cacao amargo.

  • Frutos secos picados.

  • Un toque de canela o esencia de vainilla.

