Cómo hacer maíz frito crocante: el snack ideal para acompañar la cerveza

Si estás buscando el
acompañamiento perfecto para una . Crocante, sabroso y fácil de preparar, este clásico snack casero se convierte en la estrella de cualquier picada o reunión con amigos. cerveza bien fría, el maíz frito es una opción infalible Con pocos ingredientes y en minutos, podés lograr un maíz tostado irresistible que combina a la perfección con cualquier tipo de cerveza.
Ingredientes para preparar maíz crocante
image
La receta para hacer un perfecto maíz crocante
1 taza de maíz seco
Aceite para freír (puede ser de girasol o maíz)
Sal a gusto
Pimentón dulce o picante (opcional)
Ajo en polvo o curry (opcional)
Preparación paso a paso
Remojar el maíz:
Colocá los granos de maíz en un bowl y cubrilos con agua. Dejalos en remojo al menos
8 horas o toda la noche. Esto los ablanda y evita que revienten al freírlos.
Secar bien:
Escurrí el maíz y secalo con papel absorbente o un paño limpio. Cuanto más secos estén los granos, más crocantes quedarán.
Freír:
Calentá abundante aceite en una sartén profunda. Cuando esté bien caliente (unos 180 °C), agregá el maíz de a poco para evitar salpicaduras.
Freí por
5 a 7 minutos, hasta que los granos se inflen ligeramente y tomen un tono dorado.
Escurrir y salar:
Retirá el maíz con una espumadera y colocalo sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Espolvoreá con sal fina y, si querés, agregá condimentos como pimentón, ajo en polvo o curry.
Servir:
Dejalo enfriar unos minutos y servilo con una cerveza fría. También podés guardarlo en un frasco hermético hasta una semana.
Tips para que quede perfecto
No uses maíz de pochoclo: se infla demasiado y no queda crocante.
Si querés una versión más saludable, tostalo al horno con un poco de aceite en spray.
Podés hacer mezclas de sabores:
limón y pimienta, ají y sal gruesa, o romero y oliva.