martes 11 de noviembre 2025

Tiempo de cocinar

Cómo hacer maíz frito crocante: el snack ideal para acompañar la cerveza

Aprendé a hacer maíz frito crocante, sabroso y fácil, ideal para acompañar una cerveza bien fría. En pocos pasos, conseguí el snack perfecto para picar con amigos o ver un partido.

Redacción Tiempo de San Juan
image

Si estás buscando el acompañamiento perfecto para una cerveza bien fría, el maíz frito es una opción infalible. Crocante, sabroso y fácil de preparar, este clásico snack casero se convierte en la estrella de cualquier picada o reunión con amigos. Con pocos ingredientes y en minutos, podés lograr un maíz tostado irresistible que combina a la perfección con cualquier tipo de cerveza.

Ingredientes para preparar maíz crocante

image
La receta para hacer un perfecto maíz crocante

  • 1 taza de maíz seco

  • Aceite para freír (puede ser de girasol o maíz)

  • Sal a gusto

  • Pimentón dulce o picante (opcional)

  • Ajo en polvo o curry (opcional)

‍ Preparación paso a paso

  • Remojar el maíz:

    Colocá los granos de maíz en un bowl y cubrilos con agua. Dejalos en remojo al menos 8 horas o toda la noche. Esto los ablanda y evita que revienten al freírlos.

  • Secar bien:

    Escurrí el maíz y secalo con papel absorbente o un paño limpio. Cuanto más secos estén los granos, más crocantes quedarán.

  • Freír:

    Calentá abundante aceite en una sartén profunda. Cuando esté bien caliente (unos 180 °C), agregá el maíz de a poco para evitar salpicaduras.

    Freí por 5 a 7 minutos, hasta que los granos se inflen ligeramente y tomen un tono dorado.

  • Escurrir y salar:

    Retirá el maíz con una espumadera y colocalo sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

    Espolvoreá con sal fina y, si querés, agregá condimentos como pimentón, ajo en polvo o curry.

  • Servir:

    Dejalo enfriar unos minutos y servilo con una cerveza fría. También podés guardarlo en un frasco hermético hasta una semana.

Tips para que quede perfecto

  • No uses maíz de pochoclo: se infla demasiado y no queda crocante.

  • Si querés una versión más saludable, tostalo al horno con un poco de aceite en spray.

  • Podés hacer mezclas de sabores: limón y pimienta, ají y sal gruesa, o romero y oliva.

