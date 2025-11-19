La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada

Después de que una alumna de una escuela de Ullum resultara gravemente herida con quemaduras, a causa de una explosión en medio de una exposición de experimentos con líquidos inflamables, fuentes de la UFI de Delitos Especiales indicaron que la responsabilidad de las autoridades estaría descartada , dado que fue un compañerito de la víctima que el produjo el incidente .

Según señalaron las fuentes, el hecho que tuvo lugar en el establecimiento educativo se desató por la travesura de un menor que roció con alcohol la maqueta que representaba un volcán. Esa maniobra causó una explosión y, como consecuencia, la nena de 10 años resultó lesionada, con el 10% de su cuerpo comprometido y sus vías respiratorias posiblemente complicadas. Su rostro y torso fueron las partes que más se vieron afectadas.

A partir del suceso que se registró en la escuela Elvira de la Riestra de Laínez, la fiscalía inició tareas de investigación con el objetivo de conocer si existió responsabilidad en el personal docente y directivos, que tenía a cargo a los estudiantes. Es que todo sucedió cuando se realizaba la muestra y, de manera intempestiva, ocurrió el estallido.

Nadie sabía qué había sucedido y, tras la intervención de los fiscales, se determinó que el desgraciado hecho fue propiciado accidentalmente por otro niño, que no tenía conciencia de lo que podía generar si arrojaba alcohol al experimento. Frente a la convicción de cómo se desencadenó el suceso, cualquier sospecha que hubiera existido a priori fue descartada.

Las fuentes dijeron que la chiquita de 6to grado no se encontraba en el grupo de alumnos que exponían, sino que era parte de aquellos más chicos que asistían a la exhibición del curso superior. Lamentablemente, se llevó la peor parte y, por el momento, permanece internada en el Hospital Rawson bajo observación de los médicos que siguen de cerca su evolución.

Es que primero fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero dado su grave estado fue derivada al nosocomio de Capital, donde ingresó a Terapia Intensiva y fue conectada a un respirador mecánico para asistir su recuperación. Allí, los especialistas determinaron que había sufrido quemaduras de grado A y B.

Por su parte, el Ministerio de Educación de San Juan tomó intervención y anunció que los supervisores del área se presentarán en el establecimiento para determinar qué ocurrió y si hubo algún tipo de descuido o negligencia por parte del personal docente durante la actividad, por lo que se espera conocer el informe del sumario administrativo.

Cabe aclarar que aunque existan irregularidades administrativas, ello no configura en la comisión de un descuido y, si la instrucción así se mantiene, todo indica que la vía penal no sería una opción para tener en la mira a las docentes implicadas en el desafortunado hecho.