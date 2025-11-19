miércoles 19 de noviembre 2025

Polémica

Una de las Ferrari que pasó por San Juan terminó estrellada en la Patagonia

La exclusiva caravana internacional que había cruzado la provincia a comienzos de mes terminó envuelta en polémica tras el vuelco de una Ferrari Purosangue en Neuquén, lo que obligó a suspender todo el evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-19 at 8.12.44 PM

La exclusiva caravana de Ferraris que deslumbró en San Juan a comienzos de noviembre volvió a ser noticia, pero esta vez por un dramático episodio ocurrido en la Patagonia. Uno de los autos que integraba el “Ferrari Cavalcade Aventura 2025” volcó este martes en la emblemática Ruta de los 7 Lagos, lo que obligó a suspender el resto del recorrido.

El accidente se registró en un tramo de la Ruta 40 entre Bariloche y Villa La Angostura. Según relataron quienes viajaban detrás, una Ferrari Purosangue -valuada en casi $400 millones- perdió estabilidad mientras circulaba a gran velocidad y terminó fuera del asfalto tras dar varios tumbos. Minutos antes, otros conductores habían advertido maniobras arriesgadas y adelantamientos peligrosos.

La excursión estaba compuesta por unos 60 vehículos de alta gama que ese día tenían previsto trasladarse desde Bariloche hacia Villa La Angostura para una serie de actividades privadas. No obstante, autoridades neuquinas confirmaron que un grupo se adelantó y comenzó a viajar a velocidades cercanas a los 200 km/h, lo que terminó desencadenando el siniestro.

Los dos ocupantes del vehículo accidentado fueron trasladados al Sanatorio de Bariloche con lesiones de consideración, aunque ambos evolucionan sin riesgo de vida.

A raíz del episodio, la Policía Provincial y la Secretaría de Emergencias de Neuquén ordenaron que la caravana complete su salida del territorio bajo estricta custodia policial y resolvieron suspender de inmediato el evento. La medida provocó sorpresa entre los turistas que seguían la travesía y que esperaban nuevas exhibiciones en los siguientes destinos.

Desde el Gobierno neuquino también confirmaron que, horas antes del vuelco, varios participantes habían sido sancionados por manejar de forma imprudente. “Fue una jornada complicada y pudo terminar en una tragedia”, expresó la secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna.

El paso por San Juan que había causado furor

El 4 de noviembre, los flamantes deportivos rojos habían desfilado desde el Parque Ischigualasto hasta la Ciudad de San Juan, reuniendo a cientos de fanáticos que se acercaron a fotografiar la caravana. Ese día, el evento se desarrolló sin incidentes y dejó imágenes impactantes.

Un evento de lujo, envuelto en polémica

El “Ferrari Cavalcade Aventura 2025” es uno de los encuentros más exclusivos del mundo del automovilismo. Los participantes pagan alrededor de USD 98.000 por una experiencia que combina hoteles cinco estrellas, logística personalizada y etapas en destinos icónicos como el Glaciar Perito Moreno, Ushuaia o el Estrecho de Magallanes.

La edición de este año incluyó por primera vez un formato adaptado a caminos exigentes para modelos como la Ferrari Purosangue, la misma unidad involucrada en el vuelco. Aunque no se trata de una competencia, la conducta temeraria de algunos conductores terminó empañando el itinerario y puso en pausa la travesía que venía desarrollándose en distintos puntos del país.

