Conmoción: murió Pao Avilés en un trágico accidente sobre la Ruta 151

El Chañar, ubicado en la provincia de Neuquén, amaneció conmocionado este sábado luego de confirmarse la identidad de la mujer que murió en un trágico accidente vial sobre la Ruta Nacional 151 . Se trata de Pao Avilés , una vecina de 43 años que viajaba como acompañante en una moto cuando sufrió una violenta caída que terminó con su vida.

El siniestro se registró el viernes por la noche, alrededor de las 23.30, en el kilómetro 29,3 de la ruta, a la altura de la localidad rionegrina de Barda del Medio . Según indicó la jefa de Tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos , Avilés y un hombre de 37 años circulaban desde Cinco Saltos hacia El Chañar cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control de la moto y ambos cayeron “a una distancia considerable”.

Personal policial y médico arribó rápidamente al lugar y trasladó a los dos heridos al hospital de Cinco Saltos. Sin embargo, pese a la intervención inmediata, se confirmó el fallecimiento de Pao Avilés al llegar al centro de salud. El conductor, en tanto, sufrió una fractura expuesta y fue derivado al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde fue sometido a cirugía.

Dolor y despedidas en redes sociales

La noticia provocó un fuerte impacto en El Chañar, donde Avilés era muy conocida y querida. A través de redes sociales, familiares y amigos la despidieron con mensajes cargados de dolor.

Uno de los más destacados fue el de Ceci Avilés, quien expresó: “Dios mío, ¿por qué? Danos fuerza en este terrible momento”. También una amiga cercana compartió emotivas palabras y fotografías: “Amiga hermosa, dejaste un dolor enorme… Serás el ángel de tus hijitos. Te llevaré en mi corazón por toda la eternidad. Descansá en paz, Payto Avilés”.

Mientras tanto, la Policía continúa investigando las circunstancias del siniestro para determinar las causas exactas de la pérdida de control que desencadenó la tragedia.

Fuente: Río Negro