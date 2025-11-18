martes 18 de noviembre 2025

Nuevo capítulo

Alberto Fernández aseguró que saldrá absuelto del juicio por violencia de género contra Fabiola Yañez: "Todo es una gran mentira"

El expresidente cargó contra Fabiola Yañez y la acusó de hacer una "falsa denuncia" por violencia de género. "Siempre termina con que quiere un departamento", cuestionó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fabiola Yañez, junto a Alberto Fernández en tiempos pasados.

El expresidente Alberto Fernández volvió a acusar a Fabiola Yañez de hacerle una "falsa denuncia" por violencia de género y aseguró que saldrá absuelto "porque todo es una gran mentira".

"La verdad va a salir a la luz", dijo enfático Fernández al insistir que las acusaciones en su contra son "mentiras" de quien fuera su pareja. No quiso dejar dudas el exmandatario cuando le preguntaron si creía que saldría "limpio del juicio": "Absolutamente, absolutamente, porque todo es una gran mentira y solo pudo llegarse hasta aquí porque tuvo un juez indecente como Ercolini", lanzó.

Fernández definió como "un calvario" todo el proceso judicial por la denuncia de violencia de género que interpuso Yañez y repitió los cuestionamientos a quien fuera la primera dama. "Por las declaraciones de esta señora ustedes deberían darse cuenta que no está bien y acá empieza a haber otro tipo de problemas", advirtió.

Y ante la repregunta sobre a qué se refería, agregó: "Ella tiene un problema de mucho tiempo que si no lo trata es un problema y bueno, creo que estamos en uno de esos momentos, pero quiero ser prudente y no hablo de eso en público".

También fue enfático Fernández al sostener que no tiene "ningún interés" de quitarle a Yañez la custodia de su hijo Francisco. "Es una ridiculez absoluta. Yo no creo que sea bueno para el nene. Yo soy de los que cree que un nene necesita tanto a su mamá como su papá. No estoy pidiendo que Fabiola pierda el cuidado del nene, quiero que lo compartamos", señaló.

FUENTE: Clarín

