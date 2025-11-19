miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

La coordinadora de AMMAR San Juan, Mariana Castro, aseguró que la precaria situación económica forzó a más mujeres, incluyendo estudiantes y madres, a ejercer el trabajo sexual. Los desafíos de una actividad tabú.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).

Mariana Castro, coordinadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) San Juan, confirmó que la coyuntura económica provincial provocó un aumento significativo en la cantidad de personas que ejercen el trabajo sexual. Sin embargo, esta suba en la oferta no es acompañada por la clientela; de hecho, la demanda ha disminuido.

Lee además
la reorganizacion del gremio de las trabajadoras sexuales de san juan: menos clientes, estafas con mercado pago y el recuerdo del angel de ammar
Actividad sindical

La reorganización del gremio de las trabajadoras sexuales de San Juan: menos clientes, estafas con Mercado Pago y el recuerdo del ángel de AMMAR
ropa y globos rojos, el tremendo homenaje a monica lencina, icono de las trabajadoras sexuales de san juan
Reconocimiento

Ropa y globos rojos, el tremendo homenaje a Mónica Lencina, ícono de las trabajadoras sexuales de San Juan

La necesidad económica es el motor principal detrás del incremento en la oferta de trabajadoras. Castro habló en Canal 13 San Juan de cómo impacta la urgencia financiera: “Ha aumentado la cantidad de personas que están ejerciendo trabajo sexual. Y ha disminuido la demanda. De hecho, la clientela a las chicas les pide una promo, porque a veces llegan hasta la mitad (de una tarifa) y a veces por no perder el mango, hablando mal, lo aceptan las chicas”.

La coordinadora explicó que el ingreso al sector no solo se da por vocación, sino por la imposibilidad de cubrir los gastos básicos con otros trabajos o ingresos: “Hay muchas chicas con las que yo he tenido la oportunidad de hablar, nuevas, ¿no?. Están estudiando una carrera y hacen este trabajo para poder pagar la cuota de la universidad. Hay otras chicas que trabajan en el sector comercio y tienen hijos y no llegan a fin de mes con el tema del alquiler. El papá no pasa la cuota correspondiente, entonces deciden ejercer el trabajo (sexual) para poder llegar a (fin de mes)”.

La visibilización en San Juan

Castro tomó el legado de Mónica Lencina, una luchadora pionera en la provincia que falleció hace justamente un año. Lencina abrió muchos espacios de visibilización y sostuvo durante años la línea de lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales.

Desde AMMAR, las coordinadoras mantienen el enfoque en la organización, aunque muchas mujeres no están sindicalizadas por un tema de vergüenza o el temor a lo que pueda pensar su familia. Aún así, la organización intenta acompañarlas por privado y agregarlas a grupos de seguridad.

A pesar de la existencia de la actividad y la necesidad de regularización o diálogo, AMMAR enfrenta dificultades para contactar a las autoridades provinciales. Castro aseguró que hay un profundo "tabú" gubernamental respecto a su actividad: “Antes de que se fuese Moni ya estaba un poco complicada la situación con el Estado provincial. Cuesta un poquito llegar, y más cuando sos la secretaria provincial de las trabajadoras sexuales de un sindicato donde somos todas trabajadoras. Es como que le tienen un poco de tabú. Este gobierno tiene tabú con el trabajo sexual, que es algo que ha existido toda la vida”.

Además, la dirigente expresó que “Está ocurriendo que la Policía ha vuelto a levantar a las compañeras de la zona de trabajo. Entonces tenemos que hablar eso. Hemos intentado, hemos presentado notas para poder hablar con Seguridad, pero no tenemos respuesta. Para el Estado nosotras no existimos y somos las que pagamos los impuestos y generamos bastante dinero y también tenemos derechos como cualquier otro trabajador, pero no nos están prestando atención. O sea, hay cierto desamparo, hay cierta negación”.

image

Acceso a la salud

Una de las áreas donde AMMAR ha logrado mantener cierta presencia es en el ámbito sanitario, aunque con dificultades. La organización ha vuelto a recibir preservativos masculinos y femeninos gracias a conversaciones con el programa de VIH y el Ministerio de Salud.

“Estamos recibiendo también preservativos femeninos. A principios de año, estuvimos hablando con gente del programa de VIH que nos pidió que le presentáramos una nota formal para poder seguir recibiendo preservativos y hacer las recorridas correspondientes en la zona de trabajo”, sostuvo.

Las trabajadoras sexuales acceden al Consultorio de la Diversidad del Hospital Rawson para realizarse los testeos correspondientes, necesarios para protegerse y cuidar a los clientes. “Las compañeras también van a hacerse atender, nos hacemos los testeos correspondientes. Porque al trabajar tenés que cuidarte y hacerte testeos para cuidar a la persona que está”.

Sin embargo, el ámbito de Salud también enfrenta problemas de desfinanciamiento en áreas específicas, afectando particularmente a la comunidad trans, dijo. “Existe más información, pero hay desfinanciamiento para las operaciones para las chicas trans, para que puedan acceder a la mastectomía, y los varones trans. Estaba un poco complicado. Tengo entendido que el Hospital Rawson iba a financiar unas operaciones que tenían ahora para chicas trans y el Estado no estaba entregando lo que son los implantes”.

Autocuidado

Las trabajadoras vienen fortaleciendo sus redes internas para evitar situaciones raras, robos o violencia. Utilizan medios actuales de comunicación, como los grupos de WhatsApp, para acompañarse y dar alertas.

“Nosotras ahora, por ejemplo, tenemos grupos de WhatsApp donde nos acompañamos entre nosotras, com alertas. Hay chicas que trabajan en departamento privado. Entonces, tenemos ese grupo donde dicen, 3 de la mañana va a venir un cliente en auto. Por las dudas, para que estemos atentas a cualquier situación porque muchas veces el otro día hubo una noticia donde violentaron a una chica trans para robarle y ella estaba en un departamento privado”.

Estos grupos, explicó Castro, son vitales para resguardar a las compañeras, sean o no parte del sindicato, funcionando como cualquier otra organización de trabajo enfocada en el beneficio de la seguridad de sus adherentes.

Temas
Seguí leyendo

Telesfora Borrego: una sanjuanina entre unitarios y federales

Alto ejecutivo chileno afirmó que la minería de San Juan ofrece óptimas condiciones

Buscan presentar la Ley de Proveedores Mineros antes de fin de año

En San Juan vuelve el debate por la nueva ley de transporte

Según un informe, el salario promedio en San Juan supera el millón de pesos: cuál es la situación de cada provincia

La carne aumentó casi 70% en un año y seguirá subiendo: qué dicen los empresarios sanjuaninos

Un menor realizó la amenaza de bomba en la Universidad Católica: qué dijo

¡Refrescate en San Juan!: tres recetas con sandía para combatir el calor con sabor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ambiente juntará tapitas de plástico en la Fiesta Nacional del Sol con un fin solidario.
Para colaborar

Juntarán tapitas en la Fiesta del Sol y quien lleve 25 o más tendrá premio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

El Estafador de ancianas admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso
La sacó barata

El "Estafador de ancianas" admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
El operativo de búsqueda del joven sanjuanino en el mar de Chile continúa sin arrojar resultados. 
Lamentable

Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras durante un incendio provocado por un experimento en una escuela de Ullum. Permanece internada en el Hospital Rawson.
Terrible incidente

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras mientras hacía un experimento en una escuela sanjuanina

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas
Cuenta regresiva

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas