miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Licitación

El Gobierno de San Juan busca ayudar a los Reyes Magos y llegar a 50.000 sanjuaninitos

El Ministerio de la Familia y del Desarrollo Humano inició el proceso de compra máxima estimada de juguetes y golosinas para garantizar la celebración de Reyes Magos en enero de 2026 para los sectores más vulnerables de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de la Familia y del Desarrollo Humano, acaba de dar un paso para asegurar que la celebración de Reyes Magos en enero de 2026 esté marcada por la alegría y la presencia estatal, lanzando un llamado a licitación pública para la compra de miles de juguetes y golosinas. Esta acción destaca el compromiso del Estado con las infancias que están en situación de vulnerabilidad, buscando llevar un regalo a aproximadamente 50.000 niñas y niños en toda la provincia.

Lee además
Carlos Platero, habló de los avances de varios programas sociales en la provincia, destacando la entrega de elementos esenciales a quienes más los necesitan.
Ayuda estatal

San Juan se prepara para las Fiestas: compran bolsones navideños para llegar a miles de familias vulnerables
mientras los creditos hipotecarios son un boom en san juan, las tasas argentinas estan en el top de la mas caras de america latina
Preocupación

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina

Esta importante inversión, cuyo presupuesto estimado asciende a $346.097.840,00, busca llegar a las familias que más lo necesitan, garantizando que la ilusión de un presente no falte en los hogares más vulnerables.

El proceso fue abierto el 18 de noviembre de 2025. Los interesados en participar tienen hasta el 28 de noviembre para presentar sus ofertas ya que ese mismo día se realizará la apertura de las propuestas en la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Regalos y golosinas

El plan de compra contempla una gran variedad de artículos, pensados para cubrir diferentes edades y gustos. Para los más pequeños, por ejemplo, se buscan adquirir 8.000 unidades que incluyen elementos como sonajeros, pelotas de vinilo y gimnasios o alfombras de apego para bebés.

En cuanto a los juguetes para edades más amplias, la compra se orienta a sumar unas 20.000 unidades de artículos como pelotas de fútbol número cinco, camiones o autos de plástico medianos, muñecos didácticos profesionales, juegos de mesa y mini skates o patinetas. La ilusión de las niñas también está contemplada con la adquisición de 15.000 artículos, incluyendo muñecas peponas, sets de indumentaria para muñecas, muñecas de juguete tipo Barbie y sogas para saltar. Además, se prevé la compra de 12.400 unidades de materiales que estimulan la creatividad y el aprendizaje, como rompecabezas de plástico, pizarras de encastre de animales, sets de arte, cartas de diferentes personajes y libros para colorear.

Para completar la celebración, la licitación incluye una cuantiosa cantidad de golosinas, con más de 210.000 unidades de productos como alfajores, bolsitas de caramelos, budines de Navidad, turrones, garrapiñadas, pan dulce individual y tutucas. Toda esta mercadería será distribuida en aproximadamente 150.000 bolsitas de polietileno.

Este proceso de compra muestra presencia del Gobierno provincial, asegurando que, más allá de la situación económica familiar, la magia y la esperanza de recibir un regalo en enero se mantengan intactas para las infancias más necesitadas.

Temas
Seguí leyendo

Disputa gremial en San Juan: Pepe Villa volvió al ruedo con críticas a Eduardo Cabello

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Para un alto ejecutivo de Vicuña, San Juan tiene una excelente reputación minera, pero un "paso en falso" regulatorio podría complicarla

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Telesfora Borrego: una sanjuanina entre unitarios y federales

Alto ejecutivo chileno afirmó que la minería de San Juan ofrece óptimas condiciones

Buscan presentar la Ley de Proveedores Mineros antes de fin de año

En San Juan vuelve el debate por la nueva ley de transporte

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el asesor juridico que fue despedido por la corte sera uno de los hombres de confianza de baigorri
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson
Siniestro vial

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

Te Puede Interesar

Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos de Vicuña, durante la entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.
Entrevista exclusiva

Cuánto falta realmente para que arranque Vicuña: la respuesta de la nueva ejecutiva del proyecto

Por Elizabeth Pérez
Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia
Asunción

Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina
Preocupación

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina

A ponerle garra: el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos
En las redes

"A ponerle garra": el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario
Torneo Local

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario