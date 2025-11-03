San Juan se prepara para las Fiestas: compran bolsones navideños para llegar a miles de familias vulnerables

Carlos Platero, habló de los avances de varios programas sociales en la provincia, destacando la entrega de elementos esenciales a quienes más los necesitan.

El Gobierno de San Juan ya está poniendo manos a la obra para asegurar que las familias más vulnerables de la provincia puedan celebrar las próximas Fiestas de fin de año, garantizando que esta asistencia llegue de manera directa a los vecinos. En este marco, el ministro de Familia y Desarrollo Humano , Carlos Platero , confirmó que ya se están dando los pasos iniciales para concretar esta ayuda fundamental en la época navideña.

Según explicó Platero en rueda de prensa este lunes, la planificación ya está avanzada en cuanto a la logística. El funcionario de Marcelo Orrego señaló que "ya se han generado las licitaciones para tener en cuenta esto que también es muy importante para la familia, aquellas familias que no pueden conseguir estos elementos".

La intención principal es que ninguna familia sanjuanina quede sin tener un momento de celebración junto a sus seres queridos. El ministro destacó con entusiasmo que "desde el gobierno de la provincia queremos llevarles para que ellos puedan tener un pan dulce, una garrapiñada a cada una de las familias sanjuaninas y que puedan festejar junto a sus hijos y sus familiares". No se informó la cantidad de bolsones pero en las compras de módulos alimentarios para el sector de grupos vulnerables en San Juan se suele llegar a 220.000 beneficiarios.

Quedan tres operativos "San Juan Cerca"

Mientras el Ministerio avanza con la preparación de los bolsones, también se está cerrando el calendario anual del programa "San Juan Cerca". Este operativo integral es fundamental para el Gobierno, ya que lleva servicios esenciales y la atención de distintas reparticiones del Estado -como trámites del Registro Civil, programas de salud o asesoramiento-directamente a los vecinos en sus lugares de residencia, incluyendo las áreas más alejadas, evitando así que tengan que trasladarse al centro.

image Mientras el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano avanza con la preparación de los bolsones navideño y también está cerrando el calendario anual del programa "San Juan Cerca".

El ministro Platero detalló la agenda inmediata para concluir la etapa 2023 del programa. Un operativo integral se va a desarrollar en los próximos días. Puntualmente, la próxima jornada se llevará a cabo este martes 4 de noviembre en el departamento Rivadavia. Concluido ese, solo quedarán dos jornadas más para finalizar los operativos integrales del año. Los últimos departamentos a visitar serán Capital y, finalmente, el último operativo será en Santa Lucía, concluyendo la edición del "San Juan cerca" 2025 "los primeros días de diciembre".