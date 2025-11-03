lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ayuda estatal

San Juan se prepara para las Fiestas: compran bolsones navideños para llegar a miles de familias vulnerables

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, habló de los avances de varios programas sociales en la provincia, destacando la entrega de elementos esenciales a quienes más los necesitan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Platero, habló de los avances de varios programas sociales en la provincia, destacando la entrega de elementos esenciales a quienes más los necesitan.

Carlos Platero, habló de los avances de varios programas sociales en la provincia, destacando la entrega de elementos esenciales a quienes más los necesitan.

El Gobierno de San Juan ya está poniendo manos a la obra para asegurar que las familias más vulnerables de la provincia puedan celebrar las próximas Fiestas de fin de año, garantizando que esta asistencia llegue de manera directa a los vecinos. En este marco, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó que ya se están dando los pasos iniciales para concretar esta ayuda fundamental en la época navideña.

Lee además
buscan que haya un subsidio provincial para familias que cobijan menores vulnerables, de casos judicializados
Por ley

Buscan que haya un subsidio provincial para familias que cobijan menores vulnerables, de casos judicializados
el gobierno de san juan activo la compra de 220.000 modulos alimentarios para familias vulnerables
Ayuda oficial

El Gobierno de San Juan activó la compra de 220.000 módulos alimentarios para familias vulnerables

Según explicó Platero en rueda de prensa este lunes, la planificación ya está avanzada en cuanto a la logística. El funcionario de Marcelo Orrego señaló que "ya se han generado las licitaciones para tener en cuenta esto que también es muy importante para la familia, aquellas familias que no pueden conseguir estos elementos".

La intención principal es que ninguna familia sanjuanina quede sin tener un momento de celebración junto a sus seres queridos. El ministro destacó con entusiasmo que "desde el gobierno de la provincia queremos llevarles para que ellos puedan tener un pan dulce, una garrapiñada a cada una de las familias sanjuaninas y que puedan festejar junto a sus hijos y sus familiares". No se informó la cantidad de bolsones pero en las compras de módulos alimentarios para el sector de grupos vulnerables en San Juan se suele llegar a 220.000 beneficiarios.

Quedan tres operativos "San Juan Cerca"

Mientras el Ministerio avanza con la preparación de los bolsones, también se está cerrando el calendario anual del programa "San Juan Cerca". Este operativo integral es fundamental para el Gobierno, ya que lleva servicios esenciales y la atención de distintas reparticiones del Estado -como trámites del Registro Civil, programas de salud o asesoramiento-directamente a los vecinos en sus lugares de residencia, incluyendo las áreas más alejadas, evitando así que tengan que trasladarse al centro.

image
Mientras el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano avanza con la preparación de los bolsones navideño y también está cerrando el calendario anual del programa

Mientras el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano avanza con la preparación de los bolsones navideño y también está cerrando el calendario anual del programa "San Juan Cerca".

El ministro Platero detalló la agenda inmediata para concluir la etapa 2023 del programa. Un operativo integral se va a desarrollar en los próximos días. Puntualmente, la próxima jornada se llevará a cabo este martes 4 de noviembre en el departamento Rivadavia. Concluido ese, solo quedarán dos jornadas más para finalizar los operativos integrales del año. Los últimos departamentos a visitar serán Capital y, finalmente, el último operativo será en Santa Lucía, concluyendo la edición del "San Juan cerca" 2025 "los primeros días de diciembre".

Temas
Seguí leyendo

Calingasta vuelve a tener oro: Casposo retoma la producción y abre paso a Hualilán

Tal como adelantó Tiempo, confirmaron fecha y hora para las entrevistas a los 3 ternados para Fiscal General

El dólar inicia una nueva semana en San Juan con algo de estabilidad: el blue se vende a $1.480

San Juan hizo podio en Tiro Deportivo: todos los resultados que dejó la jornada

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000

Mientras San Juan produce, Mendoza litiga: la comparación mendocina que hizo estallar la polémica

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Te Puede Interesar

Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.
Informe de Austral Gold

Calingasta vuelve a tener oro: Casposo retoma la producción y abre paso a Hualilán

Por Elizabeth Pérez
Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima
Dolor en las redes

Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima

Viento zonda.
Atención

El SMN emitió una alerta amarilla por zonda para este lunes: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h

Los ternados son Rolando Lozano, Matías Senatore y Guillermo Baigorrí.
Justicia

Tal como adelantó Tiempo, confirmaron fecha y hora para las entrevistas a los 3 ternados para Fiscal General

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial