El dólar inicia una nueva semana en San Juan con algo de estabilidad: el blue se vende a $1.480

Arranca una nueva semana y al menos según las cotizaciones, todo parece indicar que habrá cierta estabilidad tras las fluctuaciones sucedidas la semana pasada post elecciones. Aparentemente los cambios anunciados en el Gabinete nacional no generaron gran impacto, al menos en lo que es la cotización del dólar .

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.

En el caso del dólar blue, en la city porteña se encuentra en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, valores que llaman la atención ya que se encuentran por debajo del oficial. En el caso del blue en San Juan, conforme el sitio DolarSanJua.com, se encuentra a $1.380 la compra y $1.480 para venta, $5 menos que el dólar oficial. Cabe recordar que la cotización final se establece entre comprador y vendedor, siente éste un valor de referencia.

El dólar MEP se encuentra en $1.494,80 para la compra y $1.495,59 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.450 / compra $1.500

Banco Supervielle - venta $1.446 / compra $1.486

Banco BBVA - venta $1.440 / compra $1.495

Banco Columbia - venta $1.467 / compra $1.507

Banco Santander - venta $1.440 / compra $1.490

Banco ICBC - venta $1.425 / compra $1.495

Banco Galicia - venta $1.440 / compra $1.490

Banco Macro - venta $1.430 / compra $1.489

Banco de San Juan - venta $1.445 / compra $1.525

