lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

El dólar inicia una nueva semana en San Juan con algo de estabilidad: el blue se vende a $1.480

La cotización del dólar durante el arranque de semana no presenta grandes variaciones en torno a los valores antes del fin de semana. Los detalles de las cotizaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Arranca una nueva semana y al menos según las cotizaciones, todo parece indicar que habrá cierta estabilidad tras las fluctuaciones sucedidas la semana pasada post elecciones. Aparentemente los cambios anunciados en el Gabinete nacional no generaron gran impacto, al menos en lo que es la cotización del dólar.

Lee además
el dolar cierra la semana en san juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480
dolar en san juan: se estabiliza la cotizacion en los bancos y el blue baja a $1.480
Mercado cambiario

Dólar en San Juan: se "estabiliza" la cotización en los bancos y el blue baja a $1.480

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.

En el caso del dólar blue, en la city porteña se encuentra en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, valores que llaman la atención ya que se encuentran por debajo del oficial. En el caso del blue en San Juan, conforme el sitio DolarSanJua.com, se encuentra a $1.380 la compra y $1.480 para venta, $5 menos que el dólar oficial. Cabe recordar que la cotización final se establece entre comprador y vendedor, siente éste un valor de referencia.

image

El dólar MEP se encuentra en $1.494,80 para la compra y $1.495,59 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.450 / compra $1.500
  • Banco Supervielle - venta $1.446 / compra $1.486
  • Banco BBVA - venta $1.440 / compra $1.495
  • Banco Columbia - venta $1.467 / compra $1.507
  • Banco Santander - venta $1.440 / compra $1.490
  • Banco ICBC - venta $1.425 / compra $1.495
  • Banco Galicia - venta $1.440 / compra $1.490
  • Banco Macro - venta $1.430 / compra $1.489
  • Banco de San Juan - venta $1.445 / compra $1.525

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

Dólar en San Juan y una nueva jornada con bajas: con el blue a $1.500, en los bancos se vende más barato

El dólar en San Juan: baja el oficial y el blue se vende a $1.520

Dólar post elecciones: se estabiliza el oficial y en San Juan el blue se vende a $1.500

Dólar, inflación y mercados post elecciones, desde la mirada de tres especialistas sanjuaninos

Caputo aseguró que tras las elecciones el dólar se va a mantener dentro de la banda, pero no se animó a dar un precio

Dólar en San Juan: en la previa a las elecciones, se calma la cotización y el blue se comercializa a $1.540

Las acciones y bonos argentinos extienden las alzas en los mercados tras el salto histórico poselectoral

Comerciantes sanjuaninos ya no ven el CyberMonday como competencia y hay expectativas por las ventas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El mercado automotor de San Juan pasó del rojo al rebote: las ventas de 0 km crecieron 44% en lo que va de 2025, impulsadas por precios estables, financiamiento y bonificaciones.
Mercado automotor

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Te Puede Interesar

Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.
Informe de Austral Gold

Calingasta vuelve a tener oro: Casposo retoma la producción y abre paso a Hualilán

Por Elizabeth Pérez
Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima
Dolor en las redes

Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima

Viento zonda.
Atención

El SMN emitió una alerta amarilla por zonda para este lunes: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h

Los ternados son Rolando Lozano, Matías Senatore y Guillermo Baigorrí.
Justicia

Tal como adelantó Tiempo, confirmaron fecha y hora para las entrevistas a los 3 ternados para Fiscal General

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial