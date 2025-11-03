lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cruce cuyano

Mientras San Juan produce, Mendoza litiga: la comparación mendocina que hizo estallar la polémica

En la vecina provincia compararon los 1.000 millones de dólares que San Juan recibió por minería, con un ingreso excepcional por vía judicial por la promoción industrial.

Por Elizabeth Pérez
Un medio mendocino encendió la polémica al comparar los ingresos mineros de San Juan con los fondos judiciales que cobró Mendoza.

Un medio mendocino encendió la polémica al comparar los ingresos mineros de San Juan con los fondos judiciales que cobró Mendoza.

Un artículo publicado en Mendoza encendió la polémica al comparar los ingresos que San Juan generó por regalías mineras con el dinero que la vecina provincia obtuvo tras un litigio con la Nación. Bajo el título “San Juan recaudó casi U$S 1.000 millones en regalías mineras en 20 años”, el periodista Gastón Bustelo, de El Medio; trazó una comparación que no pasó desapercibida.

Lee además
Producción de lingotes de oro en la mina Veladero, en San Juan. (Foto: IPEEM)
Minería metalífera

Con el oro que rompe récord San Juan recibió regalías por más de 20 millones de dólares en cinco meses
Futuro parque industrial de Iglesia: asi planea la intendencia que quede la obra. 
Fondos mineros

Iglesia informó las 6 obras clave que hará con la plata de regalías de este año: foco en el empleo

“San Juan ganó casi lo mismo desarrollando una actividad, nosotros carancheando”, escribió, en una crítica directa al rumbo económico mendocino. El texto surge en medio del debate legislativo por la nueva ley de regalías mineras que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo, junto con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge.

En ese contexto, Bustelo tomó como ejemplo el modelo sanjuanino para remarcar las oportunidades que Mendoza habría desaprovechado en materia minera.

Las regalías en San Juan

Según el informe que cita, elaborado por el Grupo Sarmiento -que dirige el exsubsecretario de Minería de la Nación, Mario Capello-, entre 2005 y 2025 San Juan recaudó U$S 925,9 millones entre regalías mineras y aportes a fondos fiduciarios. La cifra, señaló el periodista, es casi idéntica a los U$S 1.023 millones que Mendoza recibió como compensación judicial por los perjuicios de la promoción industrial, un juicio iniciado a fines de los años ‘90.

image

“Lo que San Juan ganó desarrollando la actividad minera, nosotros lo obtuvimos en unos 25 años y carancheando, no desarrollando nada”, expresó el autor, quien también apuntó contra la dirigencia provincial: “Después se ofenden cuando se escribe que la dirigencia mendocina no está a la altura de los cambios”.

La comparación genera debate, al exponer la diferencia de estrategias entre ambas provincias vecinas: mientras San Juan apostó a la minería como motor productivo, Mendoza mantuvo durante años restricciones y resistencias a la explotación metalífera.

El "extra" de los fondos fiduciarios

El artículo también destaca cómo San Juan mejoró su esquema de recaudación al acordar con las empresas mineras un aporte del 1,5% de la facturación a un fondo fiduciario para obras hídricas en los departamentos donde operan los yacimientos (Iglesia, Jáchal y Calingasta). Además, la provincia modificó el cálculo de regalías, que pasó del 3% en boca de mina al 3% sobre facturación, lo que incrementó los ingresos fiscales.

Bustelo subraya, sin embargo, que pese al aumento del precio internacional del oro —que pasó de U$S 1.000 a casi U$S 4.000 por onza—, el Gobierno sanjuanino no ha hecho nuevas revisiones del esquema.

Exportaciones

El informe también destaca que San Juan se consolidó como la provincia con mayor crecimiento exportador del país, con un salto del 60,2% en el primer semestre de 2025 frente al mismo período del año anterior. En contraste, Mendoza registró un incremento de apenas 0,4%.

La nota concluye con un mensaje claro: la comparación entre ambas provincias puede ser incómoda, pero refleja dos modelos distintos. Mientras San Juan transformó la minería en una fuente de desarrollo sostenido, en Mendoza la discusión sigue girando más en torno a los litigios que a la producción.

Temas
Seguí leyendo

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000

El dólar inicia una nueva semana en San Juan con algo de estabilidad: el blue se vende a $1.470

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial

Orrego rechazó el reclamo de La Rioja por Josemaría: dijo que el fundamento de Quintela "está desvanecido"

Malena Solda: "En 'Made in Lanus' todos ven un poco la película de su propia vida"

En San Juan impulsan una ley para prevenir la mala praxis médica

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un multimillonario con negocios en san juan compro el edificio donde funciono un hospital por casi $10.000.000.000
Operación millonaria

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Te Puede Interesar

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas
Otra vez sopa

Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas

El mercado automotor de San Juan pasó del rojo al rebote: las ventas de 0 km crecieron 44% en lo que va de 2025, impulsadas por precios estables, financiamiento y bonificaciones.
Mercado automotor

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Tras el inicio de la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol, cómo es el movimiento en el Teatro del Bicentenario.
Expectativa

Avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial