Con el oro que rompe récord San Juan recibió regalías por más de 20 millones de dólares en cinco meses

Entre enero y mayo de este año las exportaciones de oro y plata de San Juan alcanzaron los 697,3 millones de dólares, un monto que ha generado regalías por más de 20,9 millones o su equivalente en pesos: $26.674.938.000, según la cotización de este jueves (1275) del banco Nación.

El oro es el protagonista absoluto de la canasta exportadora sanjuanina. Según datos del informe Origen Provincial de las Exportaciones Mineras, elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación, el 97,7% de las ventas mineras al exterior de la provincia correspondieron al oro. En total, las exportaciones mineras sanjuaninas (incluyendo también cales) sumaron 776 millones de dólares en los primeros cinco meses del año.

Con la mina Veladero en plena actividad, San Juan concentra el 80% al 90% de sus exportaciones en la minería. Esta bonanza también se refleja en las arcas públicas a través de las regalías mineras y otros fondos.

Las regalías sanjuaninas

Regalías y FF a mayo 2025

El reparto de esos fondos es claro:

55% para el Tesoro provincial: En los 5 primeros meses ingresaron U$S 11.506.836 o $14.671.215.900

33% para el municipio de Iglesia: Ha recibido U$S 6.904.101 en lo que va del año, o $8.802.728.775

12% para el Ministerio de Minería: U$S 2.510.582 y equivalen $3.200.992.050

Según datos proporcionados por Mario Capello, vocero del grupo Sarmiento y ex funcionario nacional, desde que se reactivó la minería metalífera en San Juan en el año 2005, la provincia ha recibido U$S 594.097.396 solo en regalías.

De esa cifra: U$S 326.983.839 fueron al Tesoro provincial, otros U$S 70.923.433 al Ministerio de Minería y U$S 196.190.124 a los municipios.

Más recursos: fondos fiduciarios

Además de las regalías, en San Juan las mineras deben aportar a Fondos Fiduciarios para la realización de obras. En la actualidad, con Veladero como la única mina en producción, el Fondo Fiduciario Fase 6 de Veladero, administrado por un comité mixto entre el gobierno provincial, el Ministerio de Minería y Barrick Mining, transfirió a Iglesia U$S 10.460.000 en lo que va del año. Estos fondos están destinados a obras de infraestructura priorizadas en el departamento.

En total, en los últimos 20 años de minería metalífera, San Juan ha recibido U$S 331.877.551 en fondos fiduciarios, lo que junto a las regalías representa un ingreso acumulado de U$S 925.974.947. Al tipo de cambio actual, estos ingresos superan el 1,18 billón de pesos argentinos: $1.185.247.932.160.

Ingresos al IPEEM

Hay otro ingreso clave: el IPEEM (Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras) recibe el 0,75% en concepto de derechos de explotación por ser el propietario de Veladero. En lo que va de 2025, ingresaron por esta vía U$S 5.230.379. Y desde el 2005, U$S 124.165.694, según cálculos proporcionados por el grupo Sarmiento.

La presidenta del IPEEM, Natalia Marchese, expresó dudas a Tiempo de San Juan sobre la veracidad de los montos históricos y del 2025 recibidos por el organismo y aseguró que verificará los datos.

Aclaró además que, según la ley, esos fondos deben destinarse a mantenimiento y creación de huellas mineras, apoyo a la pequeña minería artesanal, desarrollo de nuevas áreas de exploración y promoción educativa, social y cultural vinculada a la minería

Marchese reconoció que no todos los fondos son utilizados cada año y que los remanentes deben transferirse al Tesoro Provincial. Adelantó también que en el presupuesto 2026, el gobierno buscará que el IPEEM destine más de esos recursos propios a educación y salud relacionadas con la minería.