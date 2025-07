"'El Profe' que se fue como llegó": un querido docente se jubila tras 16 años en una escuela en Chimbas

"Hola, amigos colegas. Bueno, acá este video es para informarle que ha llegado, he cumplido con los años de servicio, la edad y el sistema. Me dice que ha llegado mi jubilación (...). Dieciséis años compartiendo con ustedes y con muchos alumnos. Esto ha sido todo por ahora, nos veremos cuando me convoquen, y será hasta siempre", expresó Cardozo en su mensaje, que rápidamente comenzó a circular entre sus colegas y alumnos.