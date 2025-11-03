Martes cálido y tranquilo en San Juan: el sol toma la escena

La jornada en la provincia de San Juan comenzará con frescura en el amanecer, cuando el termómetro se ubicará en torno a los 19°C, mientras que el cielo lucirá limpio y sin nubes que obstaculicen el paso del sol. A medida que avance el día, el ambiente se irá templando de modo sostenido hasta alcanzar una máxima cercana a los 26°C, lo suficiente para que se sienta un calor liviano, pero sin excederse.

El viento, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, no representa factores de alerta, lo que permitirá disfrutar de la tarde al aire libre con tranquilidad. La humedad será moderada y el ambiente seco, favoreciendo las actividades en plazas, parques o simplemente una caminata sin preocupaciones.

Ya hacia el atardecer la luz del sol empezará a declinar y la temperatura bajará de modo gradual, preparando una noche también agradable, con mínimas que descenderán lentamente, aunque sin registrar frío intenso. En definitiva, un martes que se presenta como uno de los mejores del calendario cercano: sol, buen clima y estabilidad atmosférica para que los sanjuaninos lo aprovechen.

