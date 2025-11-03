martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Martes cálido y tranquilo en San Juan: el sol toma la escena

El 4 de noviembre en San Juan arrancará con una mínima cercana a los 19°C y alcanzará una máxima de alrededor de 26°C según el Servicio Meteorológico Nacional, con cielo mayormente despejado y sin señales de lluvia para la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La jornada en la provincia de San Juan comenzará con frescura en el amanecer, cuando el termómetro se ubicará en torno a los 19°C, mientras que el cielo lucirá limpio y sin nubes que obstaculicen el paso del sol. A medida que avance el día, el ambiente se irá templando de modo sostenido hasta alcanzar una máxima cercana a los 26°C, lo suficiente para que se sienta un calor liviano, pero sin excederse.

Lee además
sonia venegas, la mujer que levanto el cuartel de bomberos voluntarios de albardon y no para
Comunidades

Sonia Venegas, la mujer que levantó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón y no para
una empresa sanjuanina alerto a los vecinos de calingasta por presuntas estafas en su nombre
A tener en cuenta

Una empresa sanjuanina alertó a los vecinos de Calingasta por presuntas estafas en su nombre
image

El viento, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, no representa factores de alerta, lo que permitirá disfrutar de la tarde al aire libre con tranquilidad. La humedad será moderada y el ambiente seco, favoreciendo las actividades en plazas, parques o simplemente una caminata sin preocupaciones.

Ya hacia el atardecer la luz del sol empezará a declinar y la temperatura bajará de modo gradual, preparando una noche también agradable, con mínimas que descenderán lentamente, aunque sin registrar frío intenso. En definitiva, un martes que se presenta como uno de los mejores del calendario cercano: sol, buen clima y estabilidad atmosférica para que los sanjuaninos lo aprovechen.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima

Revuelo por un cordobés que llegó a la Difunta Correa ¡en sulky!: los videos de la expedición

En Albardón, Orrego alcanzó las 23.000 computadoras entregadas para alumnos y docentes sanjuaninos

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Salud: renuevan por completo tres áreas estratégicas del Hospital Marcial Quiroga

Más verde: la importante tarea de reforestación que realizan en un parque sanjuanino

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial

Avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conmocion en la escuela de enologia por la muerte del chico que le cayo un arco encima
Dolor en las redes

Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los inadaptados
Investigación

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los "inadaptados"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martes cálido y tranquilo en San Juan: el sol toma la escena
Clima

Martes cálido y tranquilo en San Juan: el sol toma la escena

Una de las máquinas robadas.
Robo de madrugada

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

El mapa de los ascensos en el Poder Judicial
Polémica en Tribunales

El mapa de los ascensos en el Poder Judicial

Sonia Venegas, la mujer que levantó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón y no para
Comunidades

Sonia Venegas, la mujer que levantó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón y no para