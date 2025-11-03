lunes 3 de noviembre 2025

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

El hecho ocurrió durante el pasado fin de semana. Un hombre encontró su auto rayado con frases como “te extraño” e “infiel”. El video del vehículo se volvió viral en TikTok y generó cientos de comentarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
auto sanjuanino video halloween san juan fiesta

Una insólita situación se volvió viral en San Juan durante los festejos de Halloween. En plena noche de disfraces y diversión, un hombre fue sorprendido al encontrar su auto, un Peugeot 207, con frases escritas en los vidrios y daños visibles en una de sus puertas.

los videos virales de halloween en san juan: el ventarron del nino mira marta y los disfraces en una escuela
Los videos virales de Halloween en San Juan: el ventarrón del niño "mirá Marta" y los disfraces en una escuela
Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Aunque no trascendió en qué lugar o departamento ocurrió el hecho, las imágenes muestran el vehículo con mensajes cargados de emoción y enojo: “Te extraño”, “Volvé, hdp” e “Infiel”. Según se presume, las frases habrían sido escritas por una persona que mantuvo una relación sentimental con el dueño del vehículo.

El episodio fue difundido en TikTok por la usuaria @ericabeatrizagu41, y rápidamente acumuló más de tres mil “me gusta” y cientos de comentarios. Entre el humor y la ironía, los usuarios dejaron frases como: “Chicas, tienen que escribir sus nombres cuando nos dejan estos mensajes porque no sabemos cuál de todas nos extraña”, “si era infiel, ¿por qué quería que volviera?”, y “la que escribe que se decida: si vuelve o lo escracha”.

Mientras muchos se rieron de la situación, otros señalaron la gravedad del daño al auto y el trasfondo de enojo que revelan los mensajes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1985379978242888050&partner=&hide_thread=false

