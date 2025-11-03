Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Una insólita situación se volvió viral en San Juan durante los festejos de Halloween . En plena noche de disfraces y diversión, un hombre fue sorprendido al encontrar su auto, un Peugeot 207, con frases escritas en los vidrios y daños visibles en una de sus puertas.

Aunque no trascendió en qué lugar o departamento ocurrió el hecho, las imágenes muestran el vehículo con mensajes cargados de emoción y enojo: “Te extraño”, “Volvé, hdp” e “Infiel”. Según se presume, las frases habrían sido escritas por una persona que mantuvo una relación sentimental con el dueño del vehículo.

El episodio fue difundido en TikTok por la usuaria @ericabeatrizagu41, y rápidamente acumuló más de tres mil “me gusta” y cientos de comentarios. Entre el humor y la ironía, los usuarios dejaron frases como: “Chicas, tienen que escribir sus nombres cuando nos dejan estos mensajes porque no sabemos cuál de todas nos extraña”, “si era infiel, ¿por qué quería que volviera?”, y “la que escribe que se decida: si vuelve o lo escracha”.

Mientras muchos se rieron de la situación, otros señalaron la gravedad del daño al auto y el trasfondo de enojo que revelan los mensajes.

