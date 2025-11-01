sábado 1 de noviembre 2025

En las redes

Los videos virales de Halloween en San Juan: el ventarrón del niño "mirá Marta" y los disfraces en una escuela

Entre ráfagas de viento y disfraces creativos, los sanjuaninos le pusieron humor y color al Halloween. El tiktoker chimbero Santiago Fernández, famoso por su frase “Mirá Marta, envidiame”, volvió a hacerse viral, mientras que estudiantes del Colegio Nacional celebraron con todo en su aula decorada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
halloween san juan
Uno de los protagonistas fue el tiktoker chimbero Santiago Fernández, conocido por su popular frase “Mirá Marta, envidiame”. En su más reciente video, grabado antes de salir a una fiesta, aparece con su disfraz de Halloween mientras el viento sopla con fuerza. En tono humorístico, el joven dice: “Mirá Marta, envidiame. Me iba a ir a la fiesta de Halloween, pero hay manso viento. Me voy a quedar en mi casa nomás. Uh mirá, ahí va la tanga de tu mamá”.

El clip rápidamente se volvió viral, cosechando cientos de “me gusta” y comentarios llenos de humor, como “a mi mamá le agarró el viento con mi hermano y con mi papá” o “manso viento”.

En otro rincón de la provincia, el quinto año de la orientación Sociedad Frances del Colegio Nacional decidió vivir Halloween a su manera. Los alumnos se disfrazaron, decoraron el aula y compartieron los festejos en redes, donde también recibieron una ola de mensajes: “re piola”, “altos disfraces” y “qué buena onda el grupo”.

Los videos

