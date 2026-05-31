Un fuerte sismo sacudió la zona central de Chile y se sintió en varias regiones: los impactantes videos

Un sismo de magnitud 6,0 se registró este domingo en la zona central de Chile y fue percibido en distintas regiones del país, generando preocupación aunque sin consecuencias de gravedad.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 17:43 y tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero, en la región de Valparaíso, de acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN). La profundidad fue de 30 kilómetros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/2061251389289124114&partner=&hide_thread=false Se registra un sismo de magnitud 5,8 en la zona centro de Chile



"El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5,8 y se localizó a 28 kilómetros al oeste de Quintero [en la región Metropolitana]", informó el Servicio Nacional de Prevención y… pic.twitter.com/vk6K17lKTW — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 1, 2026

El temblor se hizo sentir en varias localidades, abarcando desde Atacama hasta el Maule, incluyendo Coquimbo, O'Higgins y la Región Metropolitana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/verdeptune/status/2061202651115626524&partner=&hide_thread=false #Sismo M6.0 con epicentro a 23 km al oeste de Quintero (Región de Valparaíso), desde Viña del Mar.



Fecha y hora de ocurrencia: 17:34 (Local) - 31 de Mayo 2026#Temblor #ViñadelMar #Chile pic.twitter.com/aBYYpACYMb — Verdeptune (@verdeptune) May 31, 2026

Tras el evento principal, se registraron varias réplicas de menor magnitud en la misma zona, lo que mantuvo en alerta a los habitantes durante las horas siguientes.

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada (SHOA) aclararon que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.

En tanto, el jefe del Departamento de Alerta Temprana, Felipe Plaza, indicó que hasta el momento no se reportaron personas heridas ni daños en la infraestructura en las áreas afectadas.