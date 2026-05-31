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Alerta

Un fuerte sismo sacudió la zona central de Chile y se sintió en varias regiones: los impactantes videos

El movimiento ocurrió por la tarde frente a Quintero, generó réplicas y no provocó daños ni alerta de tsunami, según autoridades.

Por David Cortez Vega
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Un sismo de magnitud 6,0 se registró este domingo en la zona central de Chile y fue percibido en distintas regiones del país, generando preocupación aunque sin consecuencias de gravedad.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 17:43 y tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero, en la región de Valparaíso, de acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN). La profundidad fue de 30 kilómetros.

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El temblor se hizo sentir en varias localidades, abarcando desde Atacama hasta el Maule, incluyendo Coquimbo, O'Higgins y la Región Metropolitana.

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Tras el evento principal, se registraron varias réplicas de menor magnitud en la misma zona, lo que mantuvo en alerta a los habitantes durante las horas siguientes.

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada (SHOA) aclararon que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.

En tanto, el jefe del Departamento de Alerta Temprana, Felipe Plaza, indicó que hasta el momento no se reportaron personas heridas ni daños en la infraestructura en las áreas afectadas.

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