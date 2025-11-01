Casi terminó aplastada por un árbol en Ullum, tras el fuerte viento

Una mujer vivió una noche de terror en Ullum , cuando un enorme árbol cayó a pocos metros de ella en medio del fuerte viento que azotó la zona. El hecho ocurrió el viernes, cerca de las 23, en una vivienda ubicada sobre calle San Antonio, en el Barrio Colón.

Según fuentes policiales, la joven había llegado en moto para visitar a una amiga. Mientras permanecía en la entrada del domicilio, escuchó un crujido proveniente de un pimiento de gran porte. En cuestión de segundos, el árbol comenzó a desplomarse.

Con una reacción instintiva, alcanzó a correr del lugar justo antes de que el tronco impactara contra el suelo. Su motocicleta, en cambio, quedó bajo las ramas y terminó completamente aplastada.

Bomberos Voluntarios de Ullum intervinieron en el lugar para despejar la zona y asegurar que no hubiera otros daños. Aunque el susto fue enorme, la joven resultó ilesa.