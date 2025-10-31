Llegó el viento Zonda a San Juan: ráfagas de más de 100 km/h y cortes de luz en varios departamentos

El viento Zonda volvió a hacerse sentir con fuerza en la provincia durante la noche de este viernes. Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se activó una alerta amarilla por vientos intensos, con ráfagas que inicialmente se estimaban en 70 km/h, aunque en algunas zonas superaron los 100 km/h, según reportaron los vecinos.

El fenómeno comenzó a registrarse pasadas las 21 horas y rápidamente cubrió de tierra el Gran San Juan, reduciendo la visibilidad en calles, avenidas y rutas. El polvo en suspensión complicó el tránsito y obligó a muchos conductores a reducir la velocidad o detenerse.

Lectores de Tiempo de San Juan informaron que el Zonda provocó cortes de luz en distintos puntos de la provincia, especialmente en Capital, Rawson y Santa Lucía, además de interrupciones intermitentes del servicio en Rivadavia y Chimbas. También se registraron caídas de ramas y carteles, aunque sin reportes de heridos hasta el momento.

El SMN indicó que las condiciones podrían mantenerse inestables durante la madrugada, con descenso de la temperatura y la posible llegada de viento sur más fresco hacia el amanecer del sábado. Las autoridades pidieron a la población evitar circular innecesariamente y asegurar objetos sueltos para prevenir accidentes.